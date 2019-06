Nikad ne biste pogodili šta ovaj pas radi pre svakog obroka (video)

Ovaj video je pravi dokaz da ljudi nisu jedini koji imaju navike i rituale. Čiko je presladak šiba inu pas koji ima pomalo čudan ritual pre svakog obroka. Svakog dana pre nego što pojede svoj obrok, Čiko čini istu stvar. Lagano se nasloni na stočić na kojem je poslužena njegova hrana, sagne glavu i zahvali u vidu molitve.

Za to vreme se u pozadini čuje osoba koja izgovara molitvu, a on se ne mrdne sve dok ne čuje „amen“. Osim što ga ovaj ritual čini najčudnijim psom na svetu, to je ujedno i dokaz koliko je ovaj preslatki čupavac pametan. Iako su psi šiba inu pomalo posesivni kada je reč o njihovoj hrani i igračkama, ovaj mališa svake večeri izdrži do kraja molitve, zahvali i onda polako pojede svoj obrok.

Snimak pogledajte OVDE.