Novinarka gostovala na televiziji, ali svi su gledali šta se događa iza nje (video)

Video snimak jedne filipinske televizijske stanice postao je viralan i to zbog tuče dve mačke tokom uključenja uživo.

Naime, dok je voditeljka Doris Bogornia u uključenju intervjuisala gošću, njene dve mačke su odlučile da odrade boks meč, a na sreću sve je zabeleženo u televizijskom prenosu.

The room is an 8. The cat fight is 10/10 pic.twitter.com/Mtm64wrBPc

— Room Rater (@ratemyskyperoom) May 16, 2020