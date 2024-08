Ove 2 reči mogu da vas spasu od agresivnog psa: Dobro ih zapamtite

U poslednje vreme sve češći su napadi pasa na ljude. Kako objašnjavaju veterinari, pas će vrlo retko prvi napasti čoveka i to nakon što se oseti ugroženim. Međutim, u takvim situacijama teško je kontrolisati emocije i ponašanje i posebno ako naletite na čopor skitnica koji se osećaju moćno zato što su u grupi.

Praktični saveti

Kako je objasnila profesionalni trener pasa Mardži Alonso postoji više načina da se odbranite od napada psa.

– Psi su često uzbuđeni zbog samog nagona da pojure plen ili zaštite vlasnika, pa u nekom trenutku to uzbuđenje se preokrene i tad postanu jako opasni, posebno ako su u grupi. Psi imaju tendenciju da se hrane uzbuđenjem jedni od drugih. To je kao kad velika grupa ljudi na koncertu poneta atmosferom radi nešto što inače ne bi, slično je i sa psima – slikovito je objasnila Mardži.

Prema njenim rečima ukoliko naiđete na agresivnog psa, bilo da je lutalica na koga ste slučajno naleteli na ulici ili vlasnički pas koji ispoljava agresiju pokušajte da što manje paničite. Ovo su njeni saveti.

1. Smirenost

Nemojte paničiti, bežati niti vrištati jer će to biti dodatni stimulans za psa. Umesto toga pokušajte da sačuvate smirenost što je teško kad ste meta agresivnog psa. Nemojte vikati, mahati rukama niti pokušavati da ga udarite nogom jer će on to shvatiti kao direktnu pretnju. Pas koji napada najčešće je zbunjen i uplašen.

Slični tekstovi Samo 2 reči mogu da vas spasu: Evo kako da se odbrane od agresivnog psa

2. Ne gledajte ga

Prekinite kontakt očima, okrenite se bočno od psa ali ga motrite perifernim vidom. Na ovaj način mu stavljate do znanja da mu niste pretnja. Držite šaku skupljenu u pesnicu priljubljene uz telo.

3. Ne trčite

Ne trčite od psa osim ako niste sigurni da možete da pobegnete. Iako je prvi instinkt da se pobegne od opasnosti pas će vas stići čak i kad ste na biciklu. Trčite samo ako ste baš blizu auta u koji možete da se sklonite i zaštitite pod uslovom da ste sigurni da ćete pre psa stići do kola.

4. Zbunite ga

Pokušajte da mu odvratite pažnju bacanjem nekog predmeta ili poslastica što dalje od vas. Ovo može zbuniti psa, odvratiti mu pažnju od vas, a vama dati vam vreme da se sklonite od njega.

5. Komande

Agresivan pas može se smiriti oštrim komandama. Nemojte gledati direktno u njegove oči već malo u stranu i jasno podviknite „Nazad!“ ili „Sedi!“ Na ovaj način mu stavljate do znanja da ste dominantni i da treba da se povuče. Nakon što pas oseti vašu snagu on će se uplašiti i skloniće se u stranu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.