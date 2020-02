Ove namirnice jedu ljudi, a mogu i naši psi

Vaš pas se može osećati kao član vaše porodice, ali to ne znači da može jesti istu hranu koju jedu ljudi. Zbog drugačijeg metabolizma određenu hranu ne mogu da probave, međutim, postoji i ona koja je i za njih jednako korisna i hranjiva. Ovo su namirnice koje možemo davati i psima!

Kako piše Medical News Today, hrana koju ljudi konzumiraju, a dozvoljena je i psima, trebala bi se ovim kućnim ljubimcima davati sa merom. Ne treba preterivati jer to može izazvati brojne zdravstvene probleme.

Pre nego odlučite u pseću ishranu da uvrstite drugačije namirnice trebate da se konsultujete s veterinarom o svim rizicima i posledicama koje proizilaze iz toga. Dakle, bitno je otkloniti sumnju da li je vaš pas sklon oboljevanju od dijabetesa kao i gojenju.

Postoje određene rase pasa koji su posebno osetljive na promene u ishrani i namirnice tako da je to nešto što bi vam trebala biti vodilja ako odlučite da ga ponekad počastite određenim namirnicama.

Namirnice koje su zdrave za ljude s druge strane mogu biti štetne za pse i trebali bi ih izbegavati pre svega zbog toga što mogu znatno oštetiti pseću jetru i bubrege.

Osim navedenih, postoji i niz drugih zdravstvenih problema koje nikako ne smete zanemariti ukoliko se odlučite na uvođenje određenih novosti u ishrani vašeg psa.

U nastavku vam donosimo spisak namirnica koje konzumiraju ljudi, a nisu štetne za pse.

Šargarepa

Šargarepe su veoma zdrave za pse. Žvakanje šargarepe zapravo čisti pseće zube od karijesa te generalno poboljšava zdravlje zuba. Šargarepe su takođe odličan izvor A vitamina koji ima posebne benefite za pseći imuni sistem, kožu i krzno.

Međutim, prevelik unos A vitamina može biti otrovno, pa je zbog toga bitno da ga svom ljubimcu dajete dozirano.

Jabuke

Jabuke osiguravaju mnogo važnih vitamina koji su dobri za pse, uključujući vitamine A i C. Jabuke su takođe dobar izvor vlakana koji pomažu u regulisanju pseće probave. Međutim, trebate obratiti pažnju na to da ne dajete svom ljubimcu trule jabuke jer može doći do trovanja alkoholom.

Bela riža

Jednostavno skuvana bela riža može biti dobra opcija za vašeg psa ukoliko ima problem s „uznemirenim stomakom“. Ona će mu pomoći u regulisanju probave i stolice. Bela riža može izazvati povišen šećer u krvi tako da psi sa dijabetesom ovu namirnicu smeju konzumirati samo u malim količinama.

Mlečni proizvodi

Mlečni proizvodi poput mleka, sira i jogurta su sigurni za pse, al i u veoma malim količinama zato što prekomerno konzumiranje ovih namirnica može izazvati probavne probleme.

Razlog je u tome što psi imaju nizak nivo tolerancije na laktozu. Međutim, psi kod kojih je uspostavljena dijagnoza intolerancije na laktozu ne bi nikako trebali jesti mlečne proizvode. Simptomi na osnovu kojih možete prepoznati intoleranciju na laktozu su dijareja ili povraćanje.

Riba

Losos, kozice i tunjevina su ribe koje psi sa sigurnošću mogu konzumirati jer su dobar izvor proteina. Losos i tunjevina su takođe bogati Omega 3 mastima što pogoduje razvijanju imunog sistema, te poboljšava krzno i zdravlje kože.

I B vitamin koji se nalazi u kozicama takođe može pomoći u regulaciji probave kod pasa te poboljšati cirkulaciju krvi. Veoma je bitno da skuvate ove ribe pre nego što psu date da jede jer ukoliko mu ih servirate sirove postoji mogućnost da sadrže brojne štetne bakterije.

Piletina

Čista skuvana piletina bez začina je dobra opcija ukoliko vaš pas ima stomačnih problema.

Kikiriki puter

Neslani kikiriki puter bez dodatnih šećera i zaslađivača je siguran da ga vaš pas konzumira, međutim, u ograničenim količinama. Ovaj proizvod sadrži mnogo benefita po zdravlje psa, uključujući vitamine E i B, niacin (vitamin B3), korisne masti i proteine.

Veoma je bitno da proverite da kikiriki puter ne sadrži zaslađivače poput ksilitola koji su veoma otrovni za pse. Ukoliko sumnjate na to da je vaš pas konzumirao neke proizvode koji sadrže ksilitol odmah kontaktirajte veterinara.

Kukuruz

Kukuruz ne sme biti posoljen i reč je o veoma hranljivoj namirnici za pse koja sadrži minerale poput magnezija, fosfora i cinka bitnih za održavanje psećeg zdravlja. Važno ga je pre oljuštiti s klipa kako bi se sprečilo eventualno gušenje ili gastrointestinalna opstrukcija. Ne sme se davati preko dve supene kašike dnevno.

Borovnice

Borovnice su sigurne za pse jer su bogate vlaknima, antioksidantima i fithemikalijama (prehrambeni mikrokonstituenti voća i povrća) što sve doprinosi zdravlju vašeg psa.

Istraživanja iz 2012. godine su pokazala da antioksidanti poboljšavaju zdravstvene probleme kod starijih pasa.

Banane

Bogate su vlaknima i u potpunosti sigurne za pse. Možete im dati nekoliko komadića kao poslasticu ili zgnječenu bananu umešati u njihovu hranu.

Bogate su magnezijumom, koji je bitan za zdravlje kostiju kod psa, međutim, ukoliko vaš ljubimac ima problem sa visokim šećerom onda mu nemojte ovo voće uvoditi u ishranu. Takođe i kod zdravih pasa, preporuka je da se ne preteruje s količinama.

Krastavci

Krastavci su sigurne za vaše pse, imaju veoma malo kalorija i odlična su poslastica za one sa prekomernom težinom. Sadrže mnogo vitamina i minerala, kao što vitamin K.

Lubenica

Lubenica je sigurno voće koje vaš pas može bez problema konzumirati, međutim, veoma je bitno da pre toga uklonite semenke koje mogu „blokirati“ rad njihovih creva.

Takođe, žvakanje kore od lubenice može prouzrokovati stomačne probleme kod vašeg ljubimca tako da je najbolje rešenje da je uklonite dok hranite psa. Ovo veća ima veliki procenat vode što pomaže psima da budu dugo hidrirani. Takođe je dobar izvor vitamina A, C i B.

Na kraju bitno je izdvojiti i hranu koju ne smete davati svojim psima. Naime, reč je o proizvodima koji sadrže alkohol, čokoladu, kafu i kofein, kao i zaslađivače (ksilitol). Takođe, ukoliko imate nedoumice oko određenih namirnica najbolje je da se savetujete s veterinarom pre nego što ih date svom psu.