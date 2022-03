Pametni i dobri – ovo su najposlušnije rase pasa (foto)

Konačno ste prelomili i doneli odluku da svoju porodicu proširite za još jednog člana, četvoronožnog i čupavog, na veliko oduševljenje svojih klinaca koji već godinama traže da im nabavite psa. S obzirom da u kući već imate decu, bilo bi mudro uzeti bar psa koji će biti zreliji od njih, odnosno poslušniji (barem ponekad).

Naravno, uzimate li štene, u početku će biti izazovno, ali ujedno i vrlo zabavno, ali kada pas odraste imaćeš nekoga s kime ćete moći da uspešno sarađujete i ko će vas slušati.

U nastavku donosimo pet najposlušnijih rasa. S njima, garantovano, nećete pogrešiti. Uspešno i relativno lako se dresiraju i to su pravi porodični psi.

Border koli

Drugi naziv mu je graničarski škotski ovčar, a reč je o rasi koja traži puno kretanja i trčanja. U suštini je to radni pastirski pas. Vrlo je energičan i društven i jako poslušan i pametan, što znači da su odličan materijal za dresuru, a možete ga naučiti i brojnim trikovima koji će uveseljavati one najmlađe, ali i one starije. Border koli živi između deset i 14 godina. Jedna je od najinteligentnijih rasa.

Patuljasti kontinentalni epanjel

Drugi naziv mu je papillon (leptir), a ime je dobio po specifičnom obliku ušiju koje podsećaju na krila leptira. Ovo je jedna od retkih malih rasa koja nije jako temperamentna i tvrdoglava. Pametan je, poslušan i brzo uči pa je savršen izbor za porodicu. Ali, to što nije jako temperamentan, ne znači i da nije energičan. Žive od 13 do 15 godina.

Pudlica

Pudlice važe za najinteligentniju pasminu na svetu. Jako brzo uče i poslušne su pa su zato savršene za dresuru. Navodno je slavna pudlica Munito II, koja je živela u 19. veku i bila cirkuski pas, znala da speluje i računa. Pudlice imaju i odlično pamćenje te su privržene vlasniku zbog čega su neretko upravo one terapijski psi. Pudlice žive od 12 do 15 godina.

Zlatni retriver

Ovo je još jedan pravi porodični pas. Voli decu, blag je, odan i privržen. Vrlo se lako dresira, naročito zbog svog nagona da želi da udovolji vlasnicima. Zbog toga je retriver, kao i pudla, jedan od traženijih terapijskih pasa. Osim što vole decu, vole i druge pse te ne morate brinuti da će se dogoditi nekakav incident kada ga izvedete u šetnju. Zlatni retriver živi od deset do 12 godina.

Australijski ovčar

Ovaj pas prava je maza. Privržen je porodici, dobroćudan i prijateljski nastrojen, vrlo energičan i inteligentan. Ovaj pas savršen je za dresuru i takmičenja. S obzirom da je u početku nepoverljiv, vrlo je važna rana socijalizacija kod ovog psa. Australijski ovčar živi 13 do 15 godina.

