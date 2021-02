Pas često stavlja šapu na vas? Evo šta time želi da vam poruči

Kolbi Liju, trener pasa iz SAD-a, kaže da je jedino ponašanje pasa koje stručnjake i veterinare intrigira ono kada pas stavi šapu na vlasnika, prenosi Reader’s Digest.

Jasno je, naravno, da je to njihov način komuniciranja, odnosno znak da žele da pokrenu komunikaciju. U ljudskom svetu to bi bilo nešto poput blagog kašlja kojim želite da date do znanja sugovornicima da imate nešto da kažete, objasnila je Liju.

Najčešći oblik komuniciranja kod pasa je lajanje i tada nam je većinom jasno šta žele da nam poruče, ali šta zapravo znači dodirivanje šapom? Odgovor je dala veterinarka Sara Vuten.

„Ima puno pasa koji komuniciraju šapama, a razlog je vrlo jednostavan – mi smo ih tome naučili. Kada pas vlasniku pruži šapu, većina će verovatno pozitivno reagovati, a neretko i ponuditi nagradu. Tako ih podstičemo da to čine opet.“

Tim potezom oni pokazuju zadovoljstvo, naročito ako to urade dok ih već mazite – u prevodu, žele da vam poruče da dobro to radite i da nastavite dalje. Često će to uraditi i ako ste prestali s maženjem kako bi vam rekli da opet počnete.

Osim što time pokazuju ono što oni sami žele, ako vide da je vlasnik neraspoložen, psi dodirom šapom žele da daju do znanja da će sve biti uredu.

„To je kao da žele da vam kažu da razumeju kroz šta prolazite i da će sve biti dobro na kraju. Tako pokazuju ljubav“, objašnjava Vuton.

Isto tako će vam dodirom reći i da oni nisu dobro.

„Po govoru tela psa znaćete da li vam daje srećnu šapu ili manje srećnu kojom pokazuje da se ne oseća dobro. Tada ne želi nagradu u obliku keksića već traži utehu“, kaže veterinarka Sara Oča.

Veterinari kažu i da ćete vi sami verovatno prepoznati koji od navedenih razloga dodira odgovara situaciji.

