Pas je danima čekao ispred prodavnice: Misli su da je napušten, istina ih šokirala (foto)

V Kaliningrade haski v sinem svitere každый denь po vosemь časov ždet svoю hozяйku Svetlanu vozle ee rabotы. Rяdom s nim ona daže povesila obъяvlenie, čtobы nikto ne podumal, čto on bezdomnый. Svetlana gulяet s nim v obed i každый čas vыhodit proveritь, vse li v porяdke. 📷 Aleksandr Podgorčuk/Klops.Ru #rossiяzagranью #haski #haskivsinemsvitere #kaliningrad #hatiko