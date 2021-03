Pas zeva? Ne, to nije samo zbog umora!

Treba da znate zbog čega sve vaš pas može da zeva

Kada vaš pas zeva, vi mislite da je to samo zato što je umoran? Varate se. Pritom, ako to često rade, treba da se zapitate zašto.

Naravno da i oni, kao i mi ljudi, zevaju kada su umorni ili kada im nedostaje kiseonika. No, čestim zevanjem, psi smiruju situaciju u prostoriji. Najčešće to rade u sred svađe među ljudima ili “huškanja” među životinjama. Ne kaže naš narod na džabe da su psi usisivači negativne energije i stresa, a čin zevanja još jednom to potvrđuje.

Nakon duge šetnje, pas će zevati! On će na taj način ublažiti umor nastao nedostatkom kiseonika, koji će nadomestiti zevanjem. Pored toga, zevanjem će izraziti radost, kada npr. krenete u šetnju ili ga, jednostavno, pomazite.

Dakle, postoji mnogo različitih razloga zašto naši psi zevaju. Kada sledeći put vidite da pas zeva, sigurno ćete znati šta vaš krzneni prijatelj time želi da vam poruči.

