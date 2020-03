Stručnjak savetuje: Kako bolje provesti vreme sa psom u samoizolaciji

Predsednik Ruske kinološke federacije Vladimir Golubjov savetuje vlasnicima pasa da tokom samoizolacije obezbede dovoljno hrane za njih, ali i da se više igraju i komuniciraju sa svojim ljubimcima, kao i da ih nauče novim komandama.

„Tokom karantina, neophodno je pobrinuti se o dovoljnim količinama hrane za pse. Ovo je posebno važno za one čiji ljubimci su na posebnom režimu ishrane zbog zdravlja, kao i za one čiji ljubimci odbijaju hranu drugih proizvođača, osim one na koju su navikli. Promena hrane može predstavljati veliki stres za životinju i zato je briga o zalihama na prvom mestu“, istakao je Golubjov.

Prema njegovim rečima, neće biti naodmet ni nabavka poslastica ni edukativnih igračaka, kao ni dovoljnih količina sredstava za higijenu: upijajućih pelena i dezinfekcionih sredstava.

Aplikacije za obučavanje pasa

Zbog više slobodnog vremena u periodu samoizolacije, Golubjov predlaže da se pored komunikacije sa ljubimcem, to vreme iskoristi i za učenje novih komandi, a potrebne informacije se mogu dobiti preko specijalizovanih aplikacija za pametne telefone.

„Ove aplikacije sadrže oko 100 komandi za postupno obučavanje, uključujući video-snimke i primere. Skoro preko svih njih moguća je povratna komunikacija s dreserom, kome možete postaviti sva pitanja koja vas interesuju“, savetuje Golubjov.

Pored toga, prema njegovim rečima, mnogi kinolozi u nastaloj situaciji omogućili su besplatne onlajn maratone za dresuru pasa, što je odlična mogućnost da ljubimac nauči nove komande.

Onlajn servisi

U slučaju da ljubimac oseti neke simptome ili da imate pitanje za veterinara, Golubjov savetuje da se veterinarima obratite najpre onlajn – posredstvom odgovarajućih aplikacija.

„Preko ovih servisa može se komunicirati s veterinarima, dijetolozima, dermatolozima i psiholozima za životinje. Preko aplikacije možete odabrati potrebnog stručnjaka, izložiti problem i nakon konsultacije dobiti detaljan odgovor. Veterinari odgovaraju tokom 24 časa, a prosečno vreme odgovora je osam sati. Potrebno je detaljno opisati problem i u slučaju potrebe priložiti fotografiju. U okviru ovih aplikacija pružaju se kako besplatne, tako i platne usluge“, pojasnio je on.

Golubjov podseća koliko samo provođenje vremena s ljubimcima umirujuće deluje na vlasnike, snižava hormon stresa, povećava nivo sreće i energije i jača imunitet.

„U ovom teškom periodu samoizolacije, komunikacija s ljubimcem će biti od koristi vama i vašoj porodici. Odavno je dokazano da životinje pomažu u borbi protiv anksioznosti i doprinose stvaranju atmosfere poverenja i smirenosti“, istakao je Golubjov.

Pooštrene karantinske mere u Moskvi

Podsetimo, odlukom moskovskog gradonačelnika Sergeja Sobjanjina, od ponedeljka 30. marta u moskovskom regionu stupile su na snagu pooštrene karantinske mere u cilju smanjenja širenja infekcije Kovid-19, koje uključuju režim sveopšte samoizolacije bez obzira na uzrast. Izvođenje kućnih ljubimaca dozvoljeno je isključivo u radijusu od 100 metara od mesta prebivališta.

Prethodno je, takođe radi ograničavanja širenja virusa korona, odlukom ruskog predsednika Vladimira Putina, nedelja od 30. marta do 5 aprila proglašena neradnom na nivou cele Rusije.

Prema poslednjim podacima, u Rusiji je registrovano 1.836 slučajeva zaraze virusom korona (1226 od tog broja u Moskvi), a 66 pacijenata je izlečeno.

