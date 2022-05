Zašto mačke prate vlasnika u stopu: Ako ide s vama čak i u WC, evo šta vam poručuje

Mnogi vlasnici mačaka sigurno su dobro upoznati s luckastom navikom svojih ljubimica da ih prate u WC. Iza tog neobičnog mačjeg ponašanja krije se nekoliko mogućih objašnjenja.

Mačke su znatiželjna i zaigrana bića i znamo da naše mace vole da budu s nama, ali zar baš moraju da nas prate i kada idemo u WC? Što je još zanimljivije, mačke ne vole kad ih ljudi gledaju dok obavljaju nuždu, ali zato one obožavaju da ljudima prave društvo dok su u WC-u, piše Zadovoljna.hr.

Objašnjenje ovog šašavog mačjeg ponašanja možda leži u tome šta su mačke po svom instinktu. Mačke su predatori s instinktom lovca. Ali zbog svoje veličine takođe znaju da mogu da budu i lovina. S obzirom da mačka svog vlasnika doživljava kao svog čuvara ili zamenu za roditelja, može da se oseća ranjivo kad je vlasnik odsutan.

Mačke su takođe „mikro menadžeri“. Poznata je uzrečica ‘radoznalost je ubila mačku’, a kada njen vlasnik uđe u sobu i zatvori vrata za sobom, maca to vidi kao znak da iza tih vrata vi radite nešto misteriozno. Vaš dom mačka doživljava kao svoju teritoriju pa je tako i kupatilo za nju dozvoljena zona. Štaviše, može da se naljuti ako zatvorite vrata jer ipak je to njena teritorija. A i, kako smo već spomenuli, veoma je zanima šta vi to radite unutra, a samo je jedan način da to sazna – da uđe za vama.

Životinje moraju da prodene vrednost nečega kako bi odlučile šta im je prioritet. Visoku vrednost ima ono što žele odmah i šta ih motiviše na akciju. Stručnjaci za biheviorizam životinja koriste ove funkcije kako bi motivisali životinje kada ih treniraju, koristeći sistem nagrađivanja.

Kada za nešto postoji kompeticija, vrednost toga se povećava, a to vi radite svaki put kad zatvorite vrata kupatila, odnosno toaleta. Procenjujete vrednost prostorije uzimajući je za sebe i zabranjujući mački pristup.

Ranjivost, znatiželja i procenjivanje vrednosti moguća su objašnjenja, ali mnogi vlasnici mačaka zapravo veruju da je razlog ipak nešto drugo. Mačke uvek kontriraju, to im je u prirodi.

U njihovom je DNK-u da žele ono što ne mogu da imaju. Pustite mačku unutra i ona će želeti napolje. Napunite joj posudu s hranom i brzo će joj dosaditi, ali neka je napola prazna, odmah će prigovarati.

Mace su jednostavno takve, a mi ih volimo zbog njihove luckaste i zabavne naravi.

