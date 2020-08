Zašto pas povlači povodac

Pas je najbolji čovekov prijatelj. Ali ponekad ti naši prijatelji rade zaista smešne i čudne stvari. Jedna od njih je povlačenje povoca.

Mnogi vlasnici pasa veruju da njihov ljubimac povlači povodac kako bi pokazao svoju dominaciju dok je u šetnji, ali varaju se. U stvari, vaš pas verovatno povlači uzicu zato što to može. Ako je svestan svoje snage, a vi ga ne pokušavate zaustaviti, on neće sam da prestane. Uz to, on hoda brže od vas, pa će nastaviti to i dalje da radi sve dok vi nešto ne preuzmete po tom pitanju.

Privucite psa k sebi i nemojte mu dozvoliti da vuče uzicu, s vremenom će naučiti da ne može više vući uzicu i prestaće s tim. Neki psi vuku uzicu zbog toga što im nije ugodna ogrlica, pa pokušajte nabaviti novu – neku udobnu koja ide preko prsa, a ne oko vrata.

