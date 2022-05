Zašto psi vole da njuše međunožje svojih vlasnika?

Pseći njuh je, kao što verovatno već znate, mnogo snažniji od ljudskog. Oni njuhom otkrivaju svet i bića oko sebe.

Organsko jedinjenje

Psi u nosu imaju poseban (Jacobsonov) organ koji im služi za otkrivanje raznih materija koje čine miris. Sigurno ste primetili da psi vole da njuše međunožje ljudi, ali verujemo da vam nije bilo jasno zašto to rade. Pre nego što odgovorimo na ovo pitanje, moramo naglasiti da psi to rade i jedni drugima.

Njušenjem zadnjica mogu da saznaju kojeg je pola drugi pas, čime se hrani, kako je raspoložen i niz drugih informacija. Doktor George Preti radio je na ispitivanju analnih izlučevina kod pasa i otkrio je da pseće zadnjice imaju analne vrećice – male žlezde koje ispuštaju hemijska jedinjenja.

Jedno od tih jedinjenja je trimetilamin – organsko jedinjenje koji nastaje raspadanjem biljaka i životinja, a prepoznatljiv je kao smrad lošeg zadaha ili trule ribe.

Nemojte mu to braniti

Zahvaljujući svom posebnom organu za njušenje, psi mogu da saznaju razne informacije o drugom psu. Baš zbog toga psi njuše i zadnjicu i polne organe svojih vlasnika i drugih ljudi. Čine to kako bi nas upoznali. Na taj se način povezuju s vlasnikom i otkrivaju o njima informacije.

Bitno je ne grditi psa kada to radi jer morate biti svesni da psi jednostavno komuniciraju na drugačije načine. Ako vaš pas to radi, znači da vas upoznaje, prihvata i voli. Nemojte mu to braniti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.