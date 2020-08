Zašto vas pas ljubi?

Većini vlasnika prija poljubac njihovog psa jer uglavnom izaziva prijatnu toplinu u srcu. To je zato što se takvo ponašanje ljubimca obično povezuje sa izlivom ljubavi i vernosti. Međutim to što poljubac između dve osobe ukazuje na intimnu ili veoma prijateljsku vezu to nije obavezno značenje u ponašanju pasa prema ljudima. Evo nekoliko razloga zbog kojih vam pas liže lice, noge i ruke.

Instinkt

Čim se štene rodi, majka počinje da ga liže da bi ga očistila i stimulisala vitalne funkcije. Štenci tako lizanje pamte kao znak velike brige. Neki stručnjaci veruju da lizanje zapravo potiče još od vukova. Kada se vrate iz lova, majke vučićima koji još nemaju dovoljno razvijene zube za sirovo meso daju da ližu hranu iz njihovih usta. Studije pokazuju da je navika lizanja preneta u DNK, pa su je i psi nasledili.

Znak naklonosti

Postoji veoma jako uverenje da vas pas ljubi jer mu je drago što vas vidi. Ukoliko ne mogu da dođu do vašeg lica, lizaće vam šake, stopala ili bilo koji deo tela koji nije pokriven odećom. Utvrđeno je da prilikom lizanja dolazi do oslobađanja endorfina što dokazuje da to pse čini srećnim. Poznato je i da psi osećaju ali i razlikuju vrstu raspoloženja svog vlasnika. Ako je čovek tužan ili uznemiren, počeće da ga liže kako bi smanjio nivo stresa i podigao mu raspoloženje.

Ukusni ste

Ljudski miris je veoma interesantan kada pas oseti jak parfem ili ako vam je koža znojna i slana. Njima je čulo njuha veoma razvijeno ali će nove ukuse istraživati ližući ih. O nekim ostacima hrane na koži ne treba ni govoriti.

Dosada

Psi kojima je dosadno pokušavaju da privuku pažnju vlasnika. Kako god reagovali na njihov pokušaj da vas ljubi, bilo da to prihvatite, bilo da ih sklanjate i to im branite oni će to ponovo i ponovo raditi. Jednostavno, ispunili su cilj. Osvojili su vašu pažnju.

Kompulzivni poremećaj

Opsesivno lizanje može da bude znak ozbiljnog poremećaja ponašanja. Srećom, to se retko dešava i to ukoliko je pas pod dugotrajnim stresom ili pati od nelečene anksioznosti. Ukoliko sumnjate da je pas razvio ovakvu vrstu ponašanja, što pre potražite pomoć veterinara.

Za razumevanje razloga zbog kojih vas vaš pas ljubi/liže je od ključne važnosti da posmatrate okolnosti i emocionalno stanje psa kada to radi. Obratite pažnju da li vam radosno prilazi pre nego što vas liže ili skreće pogled dok to radi. Da li dok vas ljubi liže sebe ili druge predmete u okolini? Nikada ga nemojte prisiljavati da to radi. Ako ima potrebu da vam pokaže svoju naklonost, doći će sam zbog iskrene ljubavi.

