Znate li zašto psi naginju glavu dok vas slušaju?

Možda ste počeli da primećujete da vaš kućni ljubimac voli da vas prati kada ste u kupatilu, grebe jastuke ili pravite krugove pre nego što legne.

Takvo ponašanje se lako može objasniti, što znači da možete prestati da se pitate da li je vaš kućni ljubimac samo lud.

Zašto vas psi prate u kupatilu

Ako vaš pas voli da vas gleda dok sedite u toaletu, ne brinite, vaš čupavi prijatelj nije ni čudan ni lud. To je zapravo normalno ponašanje kućnih ljubimaca. Može biti nekoliko razloga zašto psi to rade.

1. Ne žele da budu sami. Ako ste kod kuće, vaš pas samo želi da bude stalno s vama.

2. Psu je dosadno i radoznao je. Dugo zadržavanje kod kuće je vrlo dosadno za kućnog ljubimca. Možda traže mali razlog za bavljenje nekom aktivnošću.

3. Vaš pas želi da bude siguran da ste na sigurnom. U osnovi, oni se ponašaju kao vaš telohranitelj.

Zašto psi udaraju kad ih češkate po stomaku

To je potpuno nehotična reakcija. Ako ga češkate ili dirate po stomaku svog psa, to će ga možda malo iritirati. To se dešava zato što su mu nervi povezani sa kičmenom moždinom.

Oni se nadražuju i šalju poruku mišićima nogu da reaguju kako bi se oslobodili iritarajućeg osećaja.

Zašto psi šetaju u krug pre nego što legnu

Testirano je 62 kućna ljubimca, a ispostavilo se da je više od polovine pasa napravilo jedan pun krug pre nego što su legli na spavanje.

Psi su imali 3 puta veću verovatnoću da naprave krug pre nego što su legli na neravnu površinu nego na glatku površinu.

Takvo ponašanje mogu objasniti preci pasa koji su morali da spavaju napolju. Šetnja oko mesta bila je način da se tragom ili snegom ugasi da bi se stvorila mekana podloga, poput gnezda za spavanje.

Zašto psi spavaju na odeći

Pored činjenice da vaša odeća može biti topla i udobna, vašeg psa možda samo privlači vaš miris. Vi ste vođa čopora, pa bi oni možda želeli da osete vaš miris iz bezbednosnih razloga.

Takođe, vaš pas može iskusiti anksioznost razdvajanja. Jednostavno im nedostajete.

Zašto psi naginju glavu dok vas slušaju

Izgledaju tako slatko kad nagnu glavu. Ali pokušaj da bolje čuju zvukove nije jedini razlog zašto to čine. Neki lekari pretpostavljaju da im to pomaže kod vida, pa kad nagnu glavu, vide bolje.

Zato štenad to rade više jer im vizija još nije toliko razvijena, piše „Bright Side“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.