Muškarci, da li ste dovoljno hrabri da obučete ovako nešto (foto)

Ovaj komad odeće napravljen je samo za muškarce pune samopouzdanja jer u njima nećete moći da sakrijete apsolutno ništa.

Ali nismo sigurni kako bi dame reagovale kada bi na plaži ugledale muškarca obučenog u ovakav kupaći.

If you’re one of those men who thinks even a SPEEDO isn’t quite revealing enough on the beach. . . A company called MaverickSwim just released a new men’s bathing suit that’s TOTALLY see-through. They say you CAN wear something under it . . . or, quote, “just go bare for pic.twitter.com/kMHgllbHwY

— RancheriaRadio (@RancheriaRadio) August 12, 2019