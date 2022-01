Top savet slavnog kreatora: 5 modnih komada koje svaka žena treba da ima u ormaru

Tomi Hilfiger jedan je od najpopularnijih američkih dizajnera, a priznanje za izvanredno dostignuće u svetu mode nedavno mu je dodelilo i Britansko modni savet.

„Moda nema veze s nekim trendom ili odevnim komadom, nego s identitetom. Želim da se svi osećaju puni samopouzdanja u tome šta nose i zato volim dizajn koji će pomoći ljudima da izraze svoju individualnost na autentičan način“, kazao je Hilfiger za Vog.

U istom intervjuu otkrio je i koji su to modni komadi koje bi svaka žena morala da ima u svom ormaru.

„Verujem u udobne, sofisticirane i svestrane klasike u kojima možete biti od jutra do mraka, ići od kancelarije do restorana. Nakon više od 40 godina u modnoj industriji, shvatio sam da klasičan stil oblačenja ima izdržljivi kvalitet koju novi trendovi nikad ne mogu da nadmaše“, objasnio je 70-godišnji dizajner i naveo pet must have komada za svaki ženski ormar.

1. Klasična bela košulja

2. Dobro krojene farmerke

3. Blejzer

4. Klasičan kaput

5. Modni dodatak poput sata ili komada nakita

