Žene oduševljene: Ovaj model torbe biće HIT godine (foto)

View this post on Instagram

via @netaporter | heritage patterns // new threads • ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #inspiration #lifestyle #knitwear #fashion #designer #chloeharrouche #studioloulou #artanddesign #sustainability #knittersofinstagram #knitting #fashiongram #styleinspiration #lookbook #trend #elasee #fashiontrend #sweaterweather #trenddesign #ootd #color #mood #photography #model #styling #knitspo #design #fashionshoot #knitaddict #nililotan