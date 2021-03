5 tajni koje muškarci nikada neće priznati ženi!

Znate li baš sve što se krije u njihovim glavama? Činjenica je da postoje stvari koje muškarac nikada neće reći naglas ili čak priznati ženi

Bez obzira da li sa partnerom imate iskren i otvoren odnos, koliko razgovarate o svemu – postoje stvari koje muškarci, prirodno, neće hteti da priznaju i o koje vam neće prvi reći.

1. „Volimo da gledamo druge žene“

Dobro, znamo i to. Činjenica je da muškarci vole da pogledaju zgodnu ženu i okrenu se za njom. To je urođena reakcija, potpuno van kontrole, i što je još važnije – sasvim je nebitna. Nemojte to uzimati k srcu. Svaki normalan muškarac ima potrebu da gleda druge žene, a sve dok je samo to u pitanju, zaista nemate zašto da brinete. Uostalom, i mi žene volimo da pogledamo zgodnog muškarca.

2. „Super je što izlaziš sa drugaricama“

Da, znaju muškarci da je OK kada njihova devojka izlazi sa prijateljicama, ali ne sviđa im se to u suštini. Vole oni da provode vreme sami – izađu sa muškim društvom, igraju igrice na kompjuteru. Ali, više bi voleli da ste kod mame nego što ste sa prijateljicama u provodu. Ipak, mala odsutnost je dobra. Više ćete se voleti.

3. „Srećni smo kad prve spomenete važne teme“

Iako se ponekad čini da muškarci zaista ne vole da razglabaju o „važnim“ temama, nije tako. Oni su srećni kada pokrenete teme koje se tiču veze, braka, dece… Naravno, ako to učinite u pravo vreme i ako niste nervozni i napadački raspoloženi. Muškarci poštuju teme velikih razgovora, a pogotovo kada to učinite opušteno i bez pritiska na njih. Pritiske zaista ne vole.

4. „Primećujemo kada vas drugi muškarci gledaju“

Možda se ponekad i prave da ne vide, ali zapravo sve snimaju svovide. To izaziva u muškarcima osećanja između ponosa i ljubomore.

5. „I dalje gledamo porno filmove“

Ne mora da znači da ih gledaju često, ali muškarci vole porniće. A bili bi i te kako srećni da žene napokon prihvate tu činjenicu. I zapravo žele da ih žene gledaju s njima. I da tu nema neke veće rasprave. Ne zato što im mi nismo privlačne, već ih vole i njima to ne predstavlja nikakav problem ili nešto neobično. A iz istog razloga ne bi trebalo da zabrinjava ni vas.

