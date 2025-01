Ako se muškarac ne oženi do ove godine života, neće nikada: Evo zašto

Pre nekoliko decenija društvo je muškarce i žene zvalo neženjom ili večitim mladoženjom ako su prešli dvadesetpet godina, a još nisu uplovili u bračne vode…

Danas se situacija promenila: samo veoma mali broj ljudi se odlučuje za brak u dvadesetim. Mnogi su i dalje samci čak i kada napune trideset godina. Evo zašto je to tako:

„Nije se probudio još“

Razlog zašto se današnji muškarci ne odlučuju za brak ranije, je upravo činjenica da su zaštićeni od strane roditelja te da se u njima još nije probudio pravi muškarac – čovek spreman za porodicu i obaveze. Oni se još osećaju previše mladim da bi uplovili u bračne vode i sebi „nametnuli okove“.

Negativno iskustvo

Čak i ako muškarac nije bio u braku, možda je imao negativno iskustvo u vezi koja je trajala godinama i koja se neslavno završila. Zbog toga muškarac strahuje da će mu brak postati teret, pa se ne odlučuje da sklopi isti.

Toksičan uticaj majke

Roditelji, a najčešće majka, mogu da prouzrokuju neuspeh u ličnom životu muškarca. Ona vremenom odbacuje devojke koje joj on dovodi da upozna, ili mu „skreće pažnju“ da određena devojka nije za njega. „Nijedna devojka nije dovoljno dobra za mog sina,“ je rečenica koju mnoge majke izgovaraju. Vremenom, posesivna majka otera devojke od njenog sina, a malo koja devojka će ući u otvoren rat protiv majke budućeg mladoženje.

Iskrena ljubav prema samoći

Ljubav prema samoći nije mit, ona zaista postoji. Ima nekih muškaraca koji vole život neženje:slobodu da rade šta hoće, kad hoće i da ih ništa ne sputava. To je karakteristično za ljude od 45 do 50 godine, koji su razvili svoje navike i ne mogu da prihvate da im neko drugi menja ili uređuje život. Zbog toga su sretni sami sa sobom i nemaju potrebu za ženom i bračnim životom.

Moderne okolnosti života

Pre neku deceniju su se jasno znale podele muško ženskih odnosa: muškarac je zarađivao novac, a žena se brinula o kući. Danas muškarac zna da kuva ručak, pere sebi veš, pegla… On nema potrebu za ženom koja će to da radi za njega – nema potrebu za bračnim životom.

Poteškoća pronalaženja odgovarajuće žene

Ovaj problem imaju oni muškarci koji žele da osnuju porodicu, ali prosto ne znaju kako to da izvedu. Neki od njih ne znaju kako da pokrenu inicijativu i osvoje ženu, kako da se predstave ženi… Takvi muškarci retko ulaze u ljubavne veze, i ako do njih dođe one su kratkog daha…

„Posle tridesete zabavljanje više podseća na intervju“

Možda je ova rečenica smešna, ali je istinita. U tridesetim i muškarci i žene znaju šta žele od partnera. Zabavljanje više liči na razgovor za posao. Vaga se šta se dobija, šta može da se izgubi… Zbog toga je veoma teško naći nekog sa kim se mogu graditi partnerski odnosi i stvoriti normalan zajednički život.

(KurirStil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com