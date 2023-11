Balkanci žele da znaju čiji je veći: Srbi su iznad proseka, a Bosanci…

Koliko je veličina zaista bitna za performanse u krevetu proceniće svako sam, ali i muškarci i žene slagaće kada kažu da ih ne zanima prosečna veličina muškog ponosa. Studije pokazuju da je prosečna veličina penisa manja i ujednačenija od zemlje do zemlje (i od etničke pripadnosti do etničke pripadnosti) nego što bi to mogle da sugerišu uobičajene kulturne pretpostavke.

Prema Svetskom pregledu stanovništva, penis prosečnog muškarca u erekciji iznosi između 12,9 cm i 13,92 cm, međutim, Srbima je veći od toga.

Prosečni Srbi i Hrvati

Prema podacima, muškarci iz Srbije imaju prosečnu dužnu penisa 12,98 cm, dok im je u erekciji 14,78 cm. Hrvati su po brojkama vrlo blizu Srbima pa im je prosečna veličina penisa 12,99 cm, dok im je 14,77 cm u erekciji.

Kod Bosanaca je malo drugačija priča, prosečna veličina penisa je manja od Srba – 12,08 cm, ali u erekciji im je veći pa naših pa se brojka penje na 15,27 cm. Crnogorcima je prosečna veličina penisa 11,96 cm, dok im je u erekciji 13,56 cm., prenosi Net.hr.

Zemlje s najvećim i najmanjim penisima

Holanđani su najobdareniji kada je u pitanju Evropa, s prosečnom dužinom penisa od 15,6 cm, ali kada se radi o brojkama iz celog sveta, najveće polne organe imaju muškarci iz afričke države Sudan – 17,95 cm. Sledi Demokratska Republika Kongo, s prosekom od 17,93 cm.

Kad je reč o najmanjem penisu, Tajland je zauzeo prvo mjesto sa samo 9,43 cm, piše Daily Star.

