Dešifrujte muške signale

Muškarci su čudna i divna stvorenja, ali ponekad su pokušaji razumevanja njihovog posebnog načina izražavanja i jezika nešto veći izazov nego što to očekujemo.

Kada sledeći put budete imali problem da odgonetnete šta ponašanje vašeg muškarca zaista znači, držite se ovog malog vodiča za dešifrovanje.

Dakle, šta znači kada…

1. Muškarac ženi šalje cveće?

To zavisi od toga kojom prilikom šalje cveće, ali u većini slučajeva, ovo je muškarac koji je romantičan i uživa u ulozi muškarca te je pomalo staromodan. Lepo je vaspitan i veoma je srdačan.

2. Muškarac ženi poklanja nakit?

Opet, on je muškarac koji je pomalo staromodan. On voli da svojoj partnerki kupuje lepe stvari i da je vidi srećnu. Voli da poklanja stvari i to je njegov način razmišljanja – da će ovakvi postupci njegovu partnerku beskrajno usrećiti.

3. Muškarac šalje SMS čim se probudi?

Ako vam šalje SMS čim se probudi to znači da ste mu stalno u mislima. S druge strane, ako vam šalje SMS u dva ujutru, njemu je samo seks na pameti. Smatra vas za svoju ličnu seks igračku i to je to.

4. Muškarac ženi donese hranu ili kuva za nju?

Još jedan romantičan gest. On ovim gestom želi da vam stavi do znanja da uživa da se brine o ženi, te da želi da se brine i o vama.

5. Je li muškarac ćutljiv?

Ne brinite. Dajte mu dan ili dva i nemojte ga stalno “prozivati”, jer ćete ga samo još više udaljiti od sebe. Ako je i nakon par dana ćutljiv, pitajte ga šta se dešava i da li možete da mu pomognete.

6. Muškarac traži da razgovarate?

Neka priča. Ovo je muškarcima izrazito teško, a kada sedne da priča s vama, pustite ga dok ne završi. Ako se tako ponašate, stvorićete bezbednu atmosferu za kojom on žudi. Nije potrebno da stalno ćutite, ali nije potrebno ni da ga stalno prekidate tokom razgovora, piše minimagazin.info.

