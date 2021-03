Kakve grudi, struk i kosu vole muškarci

Nedavna naučna istraživanja bavila su se osobinama koje žene moraju da poseduju da bi bile privlačne muškarcima. Kroz analizu mnogobrojnih studija utvrđene su neke opšte karakteristike privlačnosti žena.

Podaci do kojih su došli nisu neočekivani. Evo kojih su to osam ženskih osobina na koje muškarci nesvesno najviše obraćaju pažnju.

1. Odnos struka i kukova

Generalno, idealna žena ima odnos struka i kukova 0,7 ili 0,8. Računa se tako što se obim struka podeli sa obimom kukova. Kako se obim smanjuje, prirodno ili stezanjem korseta, požuda se povećava.

2. Važno je da grudi prkose gravitaciji

Najpoželjnije su grudi koje staju u korpu veličine C, kažu rezultati istraživanja. Osim toga, većina muškaraca ističe da im je od same veličine važnije da one deluju „ponosno“, odnosno da stoje visoko jer im to ukazuje na mladost povezanu sa plodnošću.

3. Diskretna šminka

Muškarcima je privlačna neutralna i prirodna šminka. Iako većina muškaraca tvrdi da vole kada žene ne nose šminku jer tada deluju prirodnije, prema jednom istraživanju, našminkane žene pre će privući pažnju muškarca. Ali samo ako je šminka diskretna.

4. Prosečno je lepo

Istraživanje je pokazalo da muškarci više vole prosečan izgled devojke iz susedstva. Oni to povezuju sa biološkim prednostima poput dobrih gena ili mozak, jednostavno, preferira više tipična lica.

5. Visok glas

Visok glas se povezuje sa ženstvenošću i veoma privlači muškarce. Studije pokazuju da se žene s dubljim glasom smatraju i manje privlačnim.

6. Zdrava kosa

Duga i sjajna kosa privlači svakog muškarca. Boja nema presudnu ulogu, ali zanimljivo je da muškarce obično najviše privlače žene čija boja kose liči na boju kose njihove majke.

7. Crveni signali

Naučnici su otkrili da žene u vreme ovulacije imaju tendenciju da nose crvenu ili roze odeću da bi privukle muškarce. Istraživanja pokazuju da žene vrlo često crvenom odećom jasno i glasno šalju poruku „želim seks“.

8. Osmeh

Širok i iskren ženski osmeh oduvek privlači muškarce, a osim toga, osmehom se otkrivaju i zubi, čija boja i stanje upućuje i na opšte zdravstveno stanje.

