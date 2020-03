Muškarac koji je oženjen medicinskom sestrom pravi je srećnik

Medicinske sestre imaju dosta simpatičnih osobina koje mogu biti imperativ za srećan brak. One su brižne, inteligentne i zrele, a pored toga postoje još brojne prednosti koje mogu videti samo oni koji su u braku s njima.

Dobre su sagovornice, saosećajne i ne osuđuje, piše Bright Side. Bilo kod kuće ili na poslu, medicinske sestre unose svetlost u živote mnogih ljudi. Njihova brižna priroda na poslu takođe je dobar bonus kod kuće.

Dobri su sagovornici

Širom sveta, medicinske sestre rade u teškim situacijama, nudeći pomoć i vodeći brigu o onima koji osećaju bolove. Ovo im omogućava dobre osobine kojima smireno uteše i razuvere svoje pacijente. Sposobnost da osiguraju da ih neko sluša važna je društvena osobina, posebno kada ste u braku.

Prema advokatu za razvode, Džejmsu Sekstonu, komunikacija je ključna stvar za održavanje braka, posebno ona promišljena komunikacija. Važno je da ste spremni da razgovarate sa svojim partnerom o svojim emocijama i osećanjima i da vodite zreo razgovor.

Teško i naporno rade

Svi znamo da doktori i medicinske sestre imaju smene koje se skoro nikad ne završavaju i da su neprestano na svojim nogama, uvek spremni da pomognu drugima. To znači da oni moraju da imaju neverovatnu radnu etiku i da znaju kako da rade najefikasnije. U braku, to se odnosi na efikasno planiranje i upravljanje od finansijskog budžeta pa sve do kućnih poslova.

Prema anketama koje su sprovođene, podela kućnih poslova spada u tri ključne stvari za uspešan brak, odmah nakon vernosti i odanosti. To znači da je organizacija nedeljnog rasporeda čišćenja s vašom drugom polovinom, zapravo, jako važna za bračni život.

Saosećajne su i ljubazne

Medicinske sestre, po prirodi, su savršene i simpatične i nesebično pomažu drugim ljudima. I dok mnogi to vide kao njihovu dužnost na poslu da biste radili kao medicinska sestra, to zahteva prirodan osećaj saosećajnosti i sposobnost da svoj život posvetite drugima.

Psihološka studija iz 2014. godine govori nam o tome koliko je saosećajnost važna za brak i koliko takvo ponašanje donosi više zadovoljstva u braku. Čin ljubaznosti i brige za dobrobit partnera ili jednostavan trud oko toga da mu popravite dan, važan su način na koji mu pokazujete da se brinete za njega.

Znaju kako da održe smirenost

Veliki pritisak koji imaju na svom poslu znači da medicinske sestre moraju da nauče kako da ostanu smirene i fokusiraju se na ono što treba da rade. Takav nivo smirenosti je znak zrelosti i nečeg što može lepo uticati na partnerski odnos.

Kada se venčate s nekim ko je na istom nivou zrelosti kao i vi, to se smatra važnim za stabilan i zdrav brak. I dok se nivo zrelosti uvek povezivao s godinama, neki odrasli ljudi mogu biti dosta manje zreli nego što se čini. To može dovesti do odnosa dete/roditelj u kojem se jedan partner oseća odgovornim za drugog.

Mogu izlečiti vaše bolove

Postoje mnoge pogodnosti kada imate ženu koja je medicinska sestra, a jedna od važnijih pogodnosti je da ćete imati ličnu negu. Ako imate ogrebotine ili modrice ili ste, jednostavno, zabrinuti zbog bola koji osećate, ona će vam priteći u pomoć.

Sa svojim znanjem iz područja medicine koje je stekla i radom u bolnici i tokom školovanja, ona je neko ko je inteligentan i ko je naporno radio za svoje medicinske kvalifikacije. Ona će vas, takođe, podsećati na to da idete na redovne preglede, na što većina nas zaboravlja.

Sve su već videle

Zbog prirode njihovog posla, medicinske sestre videle su sve moguće fizičke tečnosti i mnoge gadne prizore. To znači da neće dizati obrvu ili vas osuditi, čak i u najgoroj situaciji.

Kao što svi znamo, prihvatanje koje se bazira na otvorenosti, iskrenosti i poverenju važno je za svaku zdravu vezu. Kada počnete da osećate da vas vaš partner osuđuje, počinjete da osećate da niste dobri takvi kakvi ste i da se morate menjati kako bi vas vaš partner prihvatio. To vodi prema nezdravoj vezi i donosi mnogo bola za vas.

Imaju siguran posao

Još jedna prednost kada ste oženjeni medicinskom sestrom jeste njena finansijska stabilnost koju joj donosi njen posao. Naravno, u zavisnosti o području na kojem živite, plate su različite, ali je zarada sigurna.

Ovaj tip finansijske nezavisnosti savršen je jer oboje možete izdvojiti novac kako biste sebi priuštili odmor ili otišli negde na izlet. Ovo održava brak u životu jer možete provesti više vremena zajedno negde van njenog stresnog rasporeda na poslu.

Naporno rade, ali su i jaki igrači

Nije kod svih medicinskih sestara slučaj „samo posao i nema zabave“ i one su savršene u uspostavljanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života. To znači da ispunjavaju svoje slobodno vreme brojnim značajnim aktivnostima i iskustvima kojima se suprotstavljaju stresu kojem su izložene na poslu.

Jedna studija je otkrila da je uspostavljanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života ključno za održavanje zdravog načina života. Organiziranje svog vremena i stvaranje prostora za sebe i svoje je hobije važno za vašu dobrobit i sreću, prenosi Klix.ba.