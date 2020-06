Muškarci otkrivaju čemu su ih naučili PORNO FILMOVI!

Evo kako su prvi pogledi na pornografiju uticali na neke muškarce kasnije u životu

U današnje vreme, okruženi smo pornografijom, gledamo je, izbegavamo i tražimo. Međutim, da li ste ikada razmišljali o tome šta nam ona zapravo čini? Da li je dobra ili pogubna po naš seksualni život i kasnije situacije?

Na anketu jednog sajta za upoznavanje, javio se veliki broj muškaraca i odgovorio na pitanje kako su porno filmovi uticali na njihov ljubavni život. Ovi hrabri momci odlučili su da otkriju kako je tačno pornografija uticala na njihovo viđenje seksa, ali i da li su dobili željene odgovore na intimna pitanja.

1. Više sam naučio o seksu iz pornića nego na bilo koji drugi način

„Bio sam u petom razredu kada sam se prvi put susreo sa pornografijom. U pitanju nije bio monumentalan trenutak – i dalje nisam shvatao kako da imam seks. Sve što sam znao jeste, da je seks izgledao kao da se dve gole osobe valjaju i ljube. Sve što sam naučio o seksu bilo je iz porno filmova. Nisam pričao sa prijateljima i porodicom o tome, a ništa nisam naučio ni u školi.”

2. Na kraju sam imao više pitanja nego odgovora

„Imao sam 12 godina i ništa mi nije bilo jasno. Na kraju sam imao više pitanja nego odgovora“.

3. Mislim da pornografski filmovi nipodaštavaju žene, tako da ih ne volim

„Imao sam 21 godinu i većina tih stvari mi je bila gadna i danas je. Ja sam heteroseksualan momak, ali mislim da ti filmovi ponižavaju žene. Ne mogu da ih podnesem. Iako volim filmove u kojima se žena tretira na pravi način, ili barem uživa u seksu“.

4. Seks je za mene lično i intimno iskustvo, pornografija nije

„Imao sam možda sedam godina kada sam naišao na pornografske magazine mojih roditelja. Iz nekog razloga, ne mislim da je to uticalo na moje viđenje seksa. Seks je za mene intimno iskustvo, pornografija nije, tako da su te dve stvari za mene oduvek bile razdvojene“.

5. Želeo sam da vidim da li gej seks može da me uzbudi

„Imao sam 15 godina. Jako rano sam shvatio da sam gej, tako da sam želeo da vidim da li gej seks može da me uzbudi“.

6. Mislio sam da moram da izgledam kao ti momci i imam takav seks

„Imao sam 11 godina i pojma nisam imao šta je seks sve dok nisam video pornografski film. Uticaj je bio ogroman. Dugo vremena sam mislio da je sve što sam video u pornićima normalno. Mislio sam da sam morao da izgledam kao ti momci i imam seks kakav oni imaju. Kada je došlo vreme za pravu stvar, shvatio sam da se se džabe brinuo. Pravi seks nije bio ni nalik onome što sam gledao u filmovima“.

7. Pornografija me je učinila znatiželjnim i uz pomoć nje sam dobio razumevanje o ženskom telu

„Imao sam 8 godina kada sam pronašao očev štek porno časopisa. Pornografija me je naučila da budem senzualan, otvoren i uzbudljiv seksualan partner. Mislim da je to normalan ljudski instinkt – da budemo seksualni i itražimo takve stvari. Erotika i pornografija se mogu koristiti na zdrav način ili negativan, kao i sve ostalo“.

8. Mislio sam da devojke nikada neće imati seks sa mnom jer sam bio gojazan, a glumac u filmu nije

„Imao sam oko 13 godina, i mislio sam da devojke neće želeti da spavaju sa mnom jer sam debeo, a glumac u filmu je bio zgodan“.

9. Pornografija je uticala na to da krenem da eksperimentišem sa drugom decom mojih godina

„Imao sam 11 godina i bio sam oduševljen. Gledanje pornografije navelo me je da počnem da eksperimentišem da drugom decom mojih godina i to mi je pomoglo da donekle shvatim šta je seks“.

10. Mislim da me je koštala par veza

„Prvi put sam eksperimentisao sa pornografijom kada sam imao 10 godina. Bukvalno sam želeo da radim sve što i glumci. Mislim da me je to koštalo nekoliko veza“.

11. Dobio sam potpuno pogrešnu sliku o tome šta je seks

„Moje prvo iskustvo sa pornografijom imao sam sa 13 godina. Tek kada sam po prvi put iskusio seks, shvatio sam da pornografija nije dobar priručnik“.

12. Pogrešno sam mislio da seks služi samo za ispunjavanje zadovoljstva

„Imao sam 12 godina i mislio sam da seks služi samo da zadovoljenje potreba i da sa sobom ne nosi nikakvu vrednost, niti emociju“.

13. Mislio sam da sve žene vole da daju oralni seks

„Pogrešio sam“.

14. Zbog pornografije uvek želim da zadovoljim partnera

„Mislim da sam imao 9 godina kada sam prvi put došao u dodir sa pornografijom. Zahavljaujući njoj, uvek pokušavam da zadovoljim partnera“.

15. Bio sam zbunjen

„Šokiralo me je saznanje da ženske grudi nisu uvek savršeno okrugle“.

