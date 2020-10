Muškarci, prestanite sa ovom ODVRATNOM navikom

Nađa Bokodi, stručnjak za polne odnose i veze iz Sidneja, govorila je o toksičnoj muževnosti koja, kako ona tvrdi, proizlazi iz loših higijenskih navika muškaraca.

Osvrnula se na anketu iz 2018. godine koja je pokazala da 84 odsto muškaraca smatra da je pranje ruku nakon upotrebe WC-a „veoma važno“, dok to isto misli 91 posto žena. U isto vreme ona navodi da se veliki broj žena na Reditu žali na higijenske navike svojih partnera nakon obavljanja velike nužde.

„Možda skroz pogrešno shvatamo toksičnu muževnost. Možda ta toksičnost zapravo potiče od neopranih muških tela? Ali ozbiljno, muška higijena i beznadežno niski standard koji smo za njih postavili, još je jedan od načina za podsticanje dvostrukih rodnih standarda koji dominiraju u heteroseksualnim vezama“, piše ona i dodaje da se žene ponašaju sasvim drugačije, pogotovo pre seksa.

„Žene se podvrgavaju depilacijama i brinu se da njihove vagine izgledaju i mirišu sveže pre seksa“, kaže Nađa Bokodi, te dodaje:

„Zabrinjavajuće je to što su sve žene sa kojima sam pričala dok sam radila na ovoj priči barem jednom doživele da partner degradira izgled ili miris njihove vagine, uprkos tome što sve one održavaju higijenu na nivou od kog bi se postidela većina muškaraca koje poznajem“, dodala je.

Kako navodi, ono što najviše šokira u ispovestima žena na Reditu o užasnim higijenskim navikama njihovih partnera je to što one sve pritom imaju stav kao da bi one trebalo da se izvine, te dodaje da je takav slučaj s većinom parova koji dolaze kod nje na terapiju sa bilo kojim seksualnim problemom, kao i da su uvek „svi skloniji tome da okrive ženu“.

Navela je i podatak iz studije objavljene u „BMC Women’s Health“ da 53 odsto žena koristi neku vrstu higijenskih proizvoda za genitalno područje iako oni povećavaju rizik od bakterijske vaginoze, dok u dokumentu NHS-a osmišljenom za edukaciju muškaraca o pravilnoj higijeni polnih organa savetnik za seksualno zdravlje Patrik Frenč piše: „Stvarno je iznenađujuće koliko muškaraca ne čisti ispod kožice. Ne samo da redovno razvijaju komplikacije zbog loše higijene, nego i njihovim partnerima to jako smeta“, prenosi News.com.au

„Ukratko, dok se žene bukvalno čiste do granice obolevanja, muškarci ne brišu svoje stražnjice i ne peru penise“, zaključila je Nađa Bokodi i dodala da muškarci to moraju da promene u svom ponašanju.

„Žene moraju da prestanu da dopuštaju svojim partnerima da se izvuku, moraju da prestanu da se izvinjavaju za stvari koje nisu njihova krivica i prestanu da se poveravaju Reditu umesto da to što ih muči kažu dotičnom muškarcu“, dodala je.

