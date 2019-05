Muškarci se UŽASAVAJU ovakvih žena, da l’ niste i vi takve?

Kakve ste vi?

Poznato je već da su devojke željne odgovora na mnoga pitanja, ali najčešće ih muče ove tri stvari: Kada će plata, kada će sniženje i zašto ih je muškarac ostavio. Mišljenja su podeljena i ne postoji jedno univerzalno rešenje, niti u potpunosti tačan odgovor, ali razlozi koji se navode kao najčešći koji su presudni za njegov odlazak se mogu nabrojati na prste jedne ruke.

Slažem se da postoje neke nepisane norme koje kao takve biste jednostavno trebale da znate i poštujete. I takve norme najčešće ne odstupaju od normalnog i uzornog ponašanja tako da i nije teško predpostaviti ih. Muškarci ne vole previše navalentne devojke ili one koje imaju previsoke zahteve. Ali ovo su neki od najučestalijih raloga:

Rano stupate u seksualni odnos

Granice se jesu pomerile i koliko god moderna pravila ljubavi govorila suprotno, činjenica je da muškarci jednostavno brže gube interes ako je žena lak ulov. Trebalo bi prvo da mu date vremena da vas upozna kako bi mogao da se zaljubi u vas,ukoliko ne želite da vaša veza bude samo kombinacija.

Previše pitate

Pitanja poput: “Kuda ide naša veza?”, “Kada ćeš me upoznati sa prijateljima, porodicom?” i slična mogu odbiti muškarca uprkos zaljubljenosti. Dopustite mu da on sam donese odluku kada će biti to što želite.

Veza, veza, veza i samo veza

Većina žena se brzo zaljube i prepuste dok kod muškaraca to ide daleko sporije. Ne morate već nakon mesec dana zabavljanja da mu kažete da ga volite i da sanjate o braku i deci.

Gušite ga

Nemaju muškarci problem s vezivanjem, ali ako steknu utisak da želite da im oduzmete slobodu pobeći će od vas glavom bez obzira.

Velika očekivanja

Divno je što ste konačno u vezi, ali budite zahvalni na tome. Ne tražite da više vremena provodite zajedno, ne tražite da vam češće govori da vas voli, ne tražite više.

Međutim, čini mi se da muškarcu koji zaista želi vezu, koji je siguran u svoju odluku i odabir ništa od navedenog neće smetati. Kada muškarac hoće on prkosi svim pravilima. Mešutim, danas je lakše i lepše biti singl pa je to jedan od vodećih razloga zbog kojih se muškarci ne upuštaju tako lako u vezu.