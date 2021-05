Ovo pitanje mnogi muškarci postavljaju pre nego što počnu da varaju

Kad ste u vezi, verovatno poslednje što želite da uradite je da prevarite osobu koju volite Ili, još gore, saznati da je vas voljena osoba prevarila. Nažalost, varanje je uobičajena pojava u današnjim vezama…

Zapravo, prema istraživanju u kojem je učestvovalo više od 1.300 ljudi, koje je sprovedeno na veb stranici za sastanke oženjenih „Ashley Medison“, 41 posto ljudi u vezama razmišljalo je o varanju svog partnera. Štaviše, 64 posto je doživelo prevaru.

Iskreno, ovaj broj ne čudi, s obzirom na brojne članke na Internetu koji pokrivaju tu temu. Samo jedna brza pretraga ‘zašto ljudi varaju’ donosi milione rezultata.

Konačni odgovor je, naravno, subjektivan. To varira od veze do veze, pa razlog zbog kog je neko vas varao možda nije isti razlog zbog kojeg je vaša najbolja prijateljica prevarila svog dečka. Neki ljudi mogu da imaju prilično plitke razloge za varanje. Na primer, istraživanje „Ashley Madison“ iz 2018. godine pokazalo je da 52 posto varalica ne misli da je njihov partner u dovoljno dobroj formi. Ili možda ljudi nastavljaju da imaju afere jer im njihov partner ne poklanja pažnju za kojom žude.

Bez obzira na krajnji razlog nevere, varalice daju suptilne nagoveštaje da će odlutati. Ako znate na šta treba da obratite pažnju, možete da preduzmete potrebne korake da sprečite varanje u vezi. Najveći nagoveštaj često se pojavljuje u obliku pitanja koje odaje stanje na nivou bliskosti u vašoj vezi. A ako vaš partner postavi ovo jedno pitanje, velike su šanse da će vas prevariti (ili barem razmišlja o tome).

Pa na što bi tačno trebala paziti? Najveći znak da će vas neko prevariti dolazi upakovan u ovakvo pitanje: „Možemo li da probamo nešto novo u krevetu?“ Svakako, zvuči dovoljno nevino. Ali, emocije koje stoje iza tog pitanja sežu duboko i verovatno se nagomilavaju u vašem partneru dovoljno dugo da nađu hrabrosti da ga napokon iznesu.

Ali nisu samo muškarci zaluđeni seksom, već je važno napomenuti da je i ženama potreban dobar seks u vezi. Sociolog Ališa M. Voker, autorka knjige „The Secret Life of the Cheating Wife“, provela je puno vremena proučavajući žensku neveru i otkrila da je većina žena s kojima je razgovarala „prijavila brak bez seksa ili brak bez orgazma“, uprkos tome što su pokušale sve što su mogle da zamisle („preklinjanje, molba, pozivanje svojih muževa na terapiju“) da to poboljšaju.

Istraživanje „Ashley Madison“ je pokazalo da 90 posto ljudi veruje da je redovan seks koji obostrano zadovoljava vrlo važan, potvrđuje da je seks neverovatno presudan deo svake dugotrajne romantične veze. Nažalost, istraživanje je takođe otkrilo da previše ljudi nema seks kakav želi (odnosno seks kakav im je potreban) kako bi se osećali voljeno i zadovoljno u vezi, a više od polovine ispitanika otkrilo je da im trenutna veza nije dovoljno ispunjena seksom – tačnije, 52 posto.

Prema Paulu Keableu, potpredsedniku za komunikacije „Ashley Madison“, taj nedostatak veze je ono što ljude vodi na veb stranice poput njihove. „Ono što otkrivamo jeste da samo zato što neko vara, to ne znači da je u nesrećnom braku“, rekao je. „To ponekad znači da traže tu jednu komponentu koja nedostaje, bilo da je to intimnost ili uzbuđenje, a ne žele da napuste inače zadovoljavajući odnos.“

Ne postoji čarobna formula kada je reč o tome koliki ili kakav seks treba imati, ali prema ovom istraživanju, 58 posto muškaraca i žena želi seks više puta nedeljno. Za 27 posto bi bilo idealno da se ljubav vode svaki dan. Na kraju krajeva, to će se razlikovati u svakoj vezi, a na vama i vašem partneru je da komunikaciju držite otvorenu za raspravu o svom seksualnom životu.

