Pismo jednog muškarca: Jedna stvar koju želimo više od seksa

Jedan 73-godišnjak odlučio je za Life Tipps da otkrije šta to muškarci zaista žele i da li je to stvarno seks?

Koliko smo puta čuli frazu „Sve što muškarci žele je seks?“ Kada sam imao 17 godina bio sam siguran da je to istina. Kad sam imao 37 godina, sumnjao sam da to možda nije istina. I sada kad imam 73 godine, znam da to nije istina. Nemojte pogrešno da me shvatite, seks može da bude sjajan u bilo kom dobu, ali ima nešto važnije od njega. To mi je postalo najjasnije kada sam počeo da se družim sa svojom grupom prijatelja, muškaraca.

Već se trideset i osam godina redovno susrećem sa šestoricom svojih prijatelja, a seks je bio tema koja je pokrenula naše razgovore tokom godina. Kao i svi momci, i mi smo pomalo konkurentni i svi želimo da smo uspešni, ali takođe smo naučili da budemo iskreni jedni prema drugima. Ne govorimo samo o našim seksualnim uspesima, već i o našim neuspesima, strahovima i škakljivim situacijama.

Još od malih nogu saznao sam da je želja za seksom sinonim za „biti muškarac.“ Sećam se da sam u srednjoj školi čuo devojku, koju sam potajno voleo, kako priča o drugom dečku kojeg smo oboje poznavali. Nije se žalila da je zaokupljen samo seksom, već suprotno, govorila je kako joj nije prišao dovoljno jako, nije se pokazao snažnim. Svojoj prijateljici rekla je da „on nije muško.“ Poruka je bila jasna, „pravi muškarci“ žele seks, a ako to ne izjasne odmah, onda nisu „muškarci.“

Ova je rana lekcija potvrđena tokom godina. Bolje je biti odbijen iznova i iznova i izgledati kao kreten potpuno zaokupljen seksom nego želeti nešto više od seksa i biti „ne-muškarac.“

Šta muškarci žele više od seksa?

Svi već znaju poznate rečenice da žene treba da se osećaju voljeno da bi pristale na seks, a muškarci žele seks kako bi se osećali voljeno. Ali, pogledajmo dublje. Šta zapravo muškarci dobijaju tokom seksa? Naravno, postoji fizičko zadovoljstvo, ali postoji dublja potreba koja je zadovoljena. Ja to nazivam potrebom za sigurnom lukom.

Svet muškaraca je svet takmičenja. Na najosnovnijem nivou muškarci se takmiče s drugim muškarcima za pristup najpoželjnijim ženama. Muškarci određuju napredak, a žene odlučuju koje će muškarce da prihvate. Naravno da su u savremenim vremenima te uloge manje krute nego što su nekad bile, ali u većini slučajeva, bilo da smo paunovi ili ljudi, mi pokazujemo „svoje stvari“ i sposobnosti i nadamo se da ćemo biti odabrani od strane žene.

Pristup i ulazak u žensko telo daje nam osećaj mira i povratka kući što nadilazi jednostavno seksualno zadovoljstvo.

„Muškarci uvek žele seks“ deo je muške persone koju mi muškarci nosimo kako bi pokazali da smo muževni. Ono što stvarno želimo je sigurna luka u kojoj možemo da potražimo utočište, opustimo se i osećamo da se neko brine o nama, ali ako priznamo ove potrebe, osećamo se kao mali dečaci, a ne veliki, snažni muškarci.

Potrebno je puno vremena i zrelosti da muškarci sebi priznaju da im je potrebna sigurna luka u kojoj ih neko može negovati i zagrliti, a taj neko je žena. Potrebno je puno hrabrosti da kaže da želi seks, ali da mu je važnija njegova potreba za sigurnošću, ljubavlju i negovanjem. Potreban je nivo mudrosti da bismo mi muškarci znali da je dopuštanje da budemo ranjivi kao dete najhrabrija i najlepša odluka koju čovek može da donese, prenosi miss7zdrava.

