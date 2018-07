Šta vam sve zavisi od – poljupca?

Pesma „Majstor za poljupce“ nije slučajno nastala. Žene veoma umeju da cene disciplinu poljubaca i umeće koje se tom prilikom pokazuje. Često baš zapostavljeni poljubac može da bude ono što će je osvojiti, usrećiti i zapaliti vaš ljubavni život. Naravno, svako od nas je imao i one loše dane, kada nam jednostavno nije do ljubljenja. Ili nam se ne trudi ili u ustima imamo ukus piva. Trenutak u kojem se naše usne spajaju s partnerkinim značajan je zbog toga što tada počinje da deluje mnoštvo različitih parametara. Poljubac ima ogromnu moć, on može unaprediti ili unazaditi ostatak veze.

Ako se osvedočite kao majstor za poljupce, ako ovladate onim dugim, opojnim poljupcima koje ona voli, možete drastično popraviti kvalitet i učestalost akcije u spavaćoj sobi. Očigledno je da sebi ne smemo dozvoliti rizikovanje. Zbog toga je važno da se veština poljupca stalno unapređuje, bilo da osvajate neku lepoticu u noćnom provodu ili da prilazite devojci s kojom ste u trajnoj vezi.

Žene vole kada napetost toliko naraste da im se čini da već čitav vek čekaju na poljubac, jer onda ljubljenje neće prestajati satima. Ruku na srce, ni mi nismo imuni na takve situacije. Najbolje poljupce uvek vredi čekati. A kada kucne pravi čas da se oni dogode, isplati se biti spreman. Pošto ste je jednom osvojili, redovni susreti licem u lice od presudnog su značaja za zdravlje dugoročne veze. Učestalost ljubljenja jednog para utiče na mnoga pitanja koja su bitna za opstanak njihove veze.

Zbog toga je važno da poljupci postoje čak i onda kada seks nije u planu. Poljupci mogu da odagnaju napetost, a ako vam u vezi nešto krene naopako, a želite da spasete tu vezu, poljupci (ako ste vešti u njima) mogu da budu vaš spas. Ono što se često zaboravlja, a što je velika istina, jeste to da je poljubac daleko moćniji nego što mi to možemo i da pretpostavimo.