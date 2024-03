U vezi ste i pitate se da li bi vaš muškarac bio dobar muž: Evo kako ćete otkriti

Ako vas muškarac zaprosi, da li vam se smeši život ispunjen pažnjom, podrškom i ljubavlju, ili će brak više ličiti na noćnu moru? Spoljašnji izgled može da vara, ali ako pažljivo pogledate, sledeći znaci će vam reći da li je muškarac zaista vredan vašeg vremena i da li će biti vaš zauvek. A koji su to znaci?

Njegov život je izgrađen na poštovanju

Ovakav muškarac poštuje sebe i one oko sebe. Nije preterano fin i ne ugađa ljudima, ali je pun poštovanja. Gleda ljude u oči kada razgovara sa njima i prati obećanja koja daje. On se ne ponaša zrelo i kompetentno samo kada ste vi u blizini, takav je sve vreme. A to je znak da će biti dobar muž.

Emocionalno je stabilan

Sledeći ključni atribut koji treba tražiti kod muškarca sa kojim planirate brak jeste emocionalna stabilnost. Neki od najvećih umetnika i genija istorije stvorili su stvari koje su promenile svet, ali nisu bili sjajni partneri. Ako je u stanju da smiri buru u sebi i da se nosi sa emocijama, to je najbitniji znak da će neko biti dobar bračni partner.

Profesorka psihologije dr Gvendolin Sajdman, dobro kaže: „Osobina ličnosti koja najviše utiče na naše odnose jeste emocionalna stabilnost. Oni kojima to nedostaje obično su neraspoloženi, osetljivi, uznemireni i brže se ljute – sve su to osobine koje onima pored njih otežavaju život.”

Njegove reči u skladu su sa njegovim postupcima

Ovo je, takođe, jedan od važnih znakova da će muškarac biti dobar muž. Kada priča o tome šta će da uradi, on to i radi. Kada govori o svojim vrednostima, on to potkrepljuje svojim stvarnim ponašanjem u stvarnom svetu. Ima dosta muškaraca koji umeju lepo da pričaju, mnogo obećavaju – ali šta je sa delima? Šta je sa onim što rade kada ih niko ne gleda? Ovo se vezuje za sledeću tačku.

On zna ko je i stoji iza toga

Vrsta muškarca kakvog želite kao životnog partnera ne koleba se oko toga ko je ili u šta veruje. Ima čvrst identitet i dragoceno životno iskustvo koje ga je učinilo onim što jeste i učvrstilo ono za šta se zalaže na siguran način. To mu daje stabilnost u onome što će ili neće tolerisati i čini boravak s njim ohrabrujućim iskustvom.

„To su srećne duše koje znaju ko su, šta mogu da daju, šta im treba zauzvrat. To su ljudi koji su prebrodili teške životne trenutke i sad znaju kako da cene život i sve lepo što im se dešava“, primećuje psiholog dr Randi Ganter, a prenosi Superžena.

„Oni su pronašli načine da integrišu sveukupnost svojih životnih iskustava u spoj tihog samopouzdanja.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.