Žene, da li vam je ovo poznato? Tri načina na koje se muškarci u braku ponašaju poput dece

Vidim puno frustriranih žena, one iniciraju terapiju za parove više nego muškarci. Ove žene su obično ljute, povređene i ogorčene. Žele da njihovi muškarci odrastu. Takođe, poznato je da žene u proseku češće iniciraju razvod od muškaraca, objašnjava terapeutkinja Meri Kej Kočaro.

Brojne studije su pokazale da većinu razvoda pokreću supruge. Glavni razlozi koje žene navode za razvod od partnera su:

Osećaju preopterećenosti i/ili su u psihičkoj nevolji jer nemaju dovoljnu podršku svojih muževa

Osećaj emocionalne opterećenosti u braku

Ne žele više da tolerišu dosledna neprihvatljiva ponašanja

– U mojoj sopstvenoj praksi, žene se često žale da im se muževi ponašaju kao deca – navodi terapeutkinja. Iako se ova ponašanja u početku mogu tolerisati, s vremenom postaju opterećujuća u vezi. To naročito dolazi do izražaja nakon što par zasnuje svoju porodicu i kada se pojave stvarna deca o kojima se treba brinuti, donosi YourTango.

Djetinjasto ponašanje muža može uništiti brak i dovesti par do kraha. Muškarci to verovatno ne rade namerno. Možda su videli istu dinamiku u odnosu njihovih roditelja ili su mislili da je to ‘normalno’, iz TV-a i filmova koje su gledali dok su odrastali. Uostalom, stereotip o ženi ili mami koja se mora svađati ne samo sa svojom decom, već i s ocem dece, bio je uobičajen 80-ih, 90-ih, pa čak i ranih 2000-ih, upravo kada su današnji muževi rasli i učili o odnosima.

Muškarci često ne shvataju da je njihovo ponašanje problem. Bilo da svesno to rade ili ne, ova dinamika može imati bolne dugoročne efekte.

Ovo su najčešća tri načina na koja se čak i ljubazni, dobronamerni muževi često ponašaju kao deca:

1. Ne preuzimaju odgovornost

Vrlo česta pritužba dolazi od žena koje se osećaju preplavljeno količinom odgovornosti i poslom koji obavljaju u nečemu što bi trebalo da zapravo bude ravnopravno partnerstvo. Smatraju da su njihovi muževi preterano zavisni od njih ili da nisu u stanju da sami izvrše jednostavne zadatke.

– Uzmimo primer Anw i Boba. Ovaj par je došao na terapiju jer se ona jako naljutila na Boba nakon rođenja njihovog djeteta. Pre nego im se rodila beba, Ana i Bob su se navikli na rutinu u kojoj je Ana imala karijeru i visoku platu, kupovala je namirnice, kuvala, organizovala društveni život, dogovarala čišćenje kuće i balansirala finansije. Bob je takođe imao visoko plaćen posao koji ga je iscrpljivao. Često je s prijateljima igrao video igrice, vikendom golf i dremao. Njegova majka se uvek brinula o svemu dok je on bio mlad, a on je samo pretpostavio da će Ana nastaviti tu ulogu. Anina majka takođe je modelirala takvo ponašanje u svom braku s njenim ocem. Ana je mislila da je njen posao da žrtvuje lično vreme za dobrobit svoje veze jer je tako radila njena majka – priča Meri.

Kako je Anina karijera postupno postajala sve zahtevnija, počela je da preispituje ​​te uloge. Većinu vremena bila je iscrpljena i počela je da traži dodatnu pomoć i podršku od Boba koji je obično obećavao da će ‘pokušati da pomogne’, ali bi zadovoljavao stare potrebe, da se opusti. Kada je beba došla, Ani je bilo dosta. Plakala je kako on ne preuzima odgovornost ni za šta, ni za brak, ni dete, ni vođenje kuće, društveni život, finansije… Požalila se i istakla da će, ako se on ne potrudi, ona otići, ionako sve radi sama.

Kroz terapiju, uz poštovanje i strukturiranu komunikaciju, Bob je mogao da čuje Anine probleme i počne da se menja. Polako je počeo da preuzima neke od kućnih poslova i preuzimao je finansije. Zajedno su postavili plan za zdravo zajedničko roditeljstvo i Ana je počela da se opušta i ceni saradnju. Oboje su mogli da vide kako su nesvesno iznova kopirali brakove svojih roditelja i trebalo je da svesno stvore sopstveni.

2. Previše se igraju

Dr. Dan Kili 1983. napisao je knjigu pod nazivom ‘Sindrom Petra Pana’. Tim pojmom opisuju se muškarci koji odbijaju da odrastu ili su zarobljeni u ponašanju iz detinjstva. Mnoge frustrirane supruge opisuju da im se muževi previše igraju. Možda ih je dok su bili mladi i u vezi privukla njegova zaigranost, njegov stav koji voli zabavu i sposobnost da bude blesav. Te karakteristike mogu izgledati osvežavajuće.

Kasnije, nakon godina provedenih u braku, predanost igranju može se doživeti kao izolacija i remećenje njihove veze. Umesto da rade stvari zajedno, ovi muškarci često odlaze sa svojim prijateljima. Možete ih pronaći u barovima kako piju, zabavljaju se… Oni troše vreme na kockanje, odlazak u striptiz klubove, igranje ili gledanje sporta, vežbanje u teretani i slično. Opuštanje, druženje i zabava su važni, ali kada se to previše radi, žena koja čeka kod kuće može postati usamljena i ogorčena.

3. Emocionalno su nezreli

Ovo je možda najčešća pritužba žena na svoje supružnike. Supruge često osećaju da nose svu emocionalnu težinu veze, osećaju se usamljeno i odvojeno od muževa. Često ih frustrira njihova nesposobnost da je emocionalno upozna – one to opisuju kao nesposobnost partnera da sluša i saoseća se s njom kada je zbog nečega nezadovoljna.

Postoji nekoliko uobičajenih žalbi:

– Muškarac ih ne sluša, zauzima odbrambeni stav i onda se one na kraju brinu o tome kako se on oseća u vezi s onim o čemu su one želele da razgovaraju.

– Sluša ih dovoljno dugo dok ne shvati kako to da reši. Žene žele da ih čuju, potvrde, i saosećaju s njima. Ne treba da im on rešava probleme.

– Odbija da govori o određenim stvarima, sklanja se i izbegava sve što je ozbiljno. On minimizuje njene brige.

– Mnogo obećava, ali ne ispunjava. Zatim, uvek treba da ponavlja razgovore o istoj stvari. To je ženama vrlo frustrirajuće.

– Narcisoidan je, egocentričan.

– Nije prisutan. Ne može ili ne želi da joj posveti punu pažnju. Rastresen je ili mu je dosadno. Želi samo da je natera da prestane da priča.

Lako je videti da ova tri glavna načina na koja se muževi ponašaju kao deca mogu da unište vezu ako se ne poprave. S vremenom će žena verovatno postati ogorčena i odustati od pokušaja. Na kraju, ona može da poželi kraj; razočarana i poražena. Ako par može da ode na terapiju za parove, poput Ane i Boba, može da učini važne promene u svom odnosu pre nego što bude prekasno. Ako se volite i želite da veza funkcioniše, vredi se boriti za to.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.