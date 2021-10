Žene, otvorite oči: 3 okrutne istine o muškarcima

Shvatite jednu jednostavnu stvar, ako ste se dopali muškarcu, onda će vam on to i pokazati. I verujte nam, čak i čovek koji je po prirodi veoma stidljiv i zatvoren ipak će odlučiti da razgovara sa vama i da vas upozna, ako ste mu zaista prionuli za dušu. A sve ostalo su samo vaši izgovori za njegovo ponašanje kada mu se jednostavno ne sviđate.

Nažalost, muškarci nam ne govore uvek istinu i šta zaista misle. Ali ako ipak želite da saznate istinu, to nije tako teško. Ali budite spremni da vam ova istina možda neće uvek biti prijatna. Ali šta možete učiniti? Pa bolja je i surova istina nego zabluda.

Donosimo vam pravu istinu o muškarcima:

1. Kada muškarac kaže: „Nisam siguran u vezi nas“ , to znači „nema zajedničke budućnosti“. Ako se zabavljate već neko vreme, ali vaš muškarac još uvek ne može da se izjasni u vezi sa vama i odmah promeni temu razgovora čim poželite da razgovarate o tome, to znači da vas on jednostavno ne vidi u svojoj budućnosti i za njega je ova veza samo prilika da se dobro provede, ništa više. Da, sviđaš mu se, ali ne dovoljno da se veže za tebe!

2. Ako mu se zaista sviđate – obavestiće vas o tome. Sve ostalo su samo vaši izgovori za njegovo ponašanje. Ako vas dugo ne zove, niti vam se javlja – ne, to ne znači da je veoma zauzet ili da samo sabira misli tako dugo. To znači da mu se jednostavno ne sviđaš mnogo. Ako te uvredi, grub je i bezobrazan, nije njegov karakter takav, to znači da vas on jednostavno ne poštuje, jer mu niste previše potrebni. Ako vas krivi za sve, nađe zamerku u svakoj sitnici, to ne znači da je samo zahtevan i da želi da vas učini još boljim. To znači da vas on ne prihvata i ne voli takvu kakva jeste.

Ako vam ne kupuje poklone, ne deli komplimente, to ne znači da je on realan. To znači da, po njemu vi niste vredni poklona, i to nema nikakve veze sa finansijama.

Na kraju krajeva, čak i veoma škrt i sebičan čovek će se setiti cveća i reći će vam prijatne reči, jer jednostavno ne može da ne uradi ovo ako mu se zaista sviđate.

3. Ako vam muškarac kaže „Ne želim ozbiljnu vezu trenutno“ to znači „Ne želim ovu vezu sa tobom“ Ako vam muškarac kaže da sada nije spreman za ozbiljnu vezu, jer je „kriza u zemlji“, „Još sam mlad za ovo“, „prvo treba da stanete na noge“ itd. , onda to znači da vi jednostavno niste žena zbog koje je on spreman da preuzme takvu odgovornost. Da, tužno je i bolno shvatiti, ali to je činjenica.

