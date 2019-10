Neprikosnovena prestonica luksuza (foto)

Zajedno sa još šest drugih emirata, Dubai čini Ujedinjene Arapske Emirate. Federaciji gradova emirata Dubai je pristupio 1971. godine. Ujedinjeni Arapski Emirati smešteni su na severoistočnom delu Arapskog poluostrva. Na jugozapadu se graniče sa Saudijskom Arabijom, a na istoku i severu s Omanom.

Sam Dubai smešten je u procepu Arapskog zaliva, koji ga deli na dva dela. Ovo nekadašnje malo ribarsko selo sredinom 19. veka preraslo je u trgovački centar i veoma važnu tranzitnu luku između Bliskog i Dalekog istoka. Danas je ovaj grad u arapskom svetu poznat kao „grad trgovaca“.

Ono što čoveka fascinira pri prvom susretu s Dubaijem je njegov kosmopolitski duh. Nasmejana lica žitelja ovog grada svih mogućih nacija mogu se videti na svakom koraku, tako da ponekad imate utisak da i niste na Bliskom istoku, u arapskom svetu. Veoma visok životni standard vidi se na svakom koraku, počevši od automobila i odeće koju nosi lokalno stanovništvo. Ovo je i veoma liberalan grad, a od njegovih stanovnika očekuje se da poštuju veru drugih. U odevanju se poštuje tradicija, ali se nosi i odeća u „zapadnom“ stilu. Ovaj grad, koji je zahvaljujući nafti iznikao iz pustinje, na svakom koraku fascinira čoveka svojim zelenilom i bogatstvom boja, pa se ponekad upitate da li je sve to što vidite pravo ili je u pitanju fatamorgana.

Za posetioce je, što je jako bitno, veoma siguran. Krađa nema, verovatno i zato što su kazne velike i veoma rigorozne. Sam grad je jedno veliko gradilište – na svakom koraku se zida. Zgrade usred pustinje niču velikom brzinom, a svaka nova je raskošnija i lepša od prethodne. Bez obzira na raskoš tih oblakodera, na svakom je primetan i nagoveštaj arapskog stila, koliko da se zna gde se nalazite. Ovde se zgrade od desetak godina smatraju „starim“ i ruše se kako bi se napravilo mesta novim i još lepšim.

U gradu koji je nikao usred pustinje vodi se računa o svakoj travki. Stanovnici su prosto opčinjeni zelenilom. Godišnje se iz Holandije uvezu tone travnatih tepiha, koji čine travnate površine grada i koji se neprekidno zalivaju. Dubaijem dominiraju palme ukrašene stotinama sijalica, što noću stvara bajkovit prizor. Cveće je zasađeno u lepe mermerne žardinjere u obliku školjki. U ovom gradu, koji je neverovatno čist, svaki stanovnik vodi veliku brigu o čistoći.

Dubai je trgovački i poslovni centar Bliskog istoka, ali i jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija sveta. To je zaista pravo mesto za sve one koji vole aktivan odmor tokom celog dana. Bavljenje svim sportovima, od tenisa i golfa do konjičkih sportova, samo je mali deo onoga što Dubai nudi turistima. Ono po čemu je ovaj grad zaista poznat, i što je prava atrakcija, jeste kupovina. Pošto je grad bescarinska zona, svako može da pronađe ponešto za sebe. Grad je preplavljen tržnim centrima, ogromnim šoping molovima, od kojih je najpoznatiji Deiar City Center, koji se proteže na tri etaže i nudi robu i za najprobirljivije kupce. Za obilazak ovog šoping centra potrebni su vam dani. Taj trgovački centar, zajedno s hotelom Sofitel City Center i švedskom robnom kućom Ikea, pravi je raj za kupce, a tu se nalazi i multipleks bioskop i pravi luna-park.

