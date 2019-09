Bajkovito mesto u podnožju Alpa (foto)

Sa svojim prirodnim lepotama, dvorcem na visokoj litici, malenim ostrvom s baroknom crkvom nasred jezera, za koju se veže tužna ljubavna priča, i kulisom od Julijskih Alpa Bled je pravo mesto iz bajke. Nestvarni Bled smestio se u podnožju Julijskih Alpa, nadomak Nacionalnog parka „Triglav“, jedinog nacionalnog parka u Sloveniji, koji zauzima četiri odsto ukupne slovenačke teritorije. Bledsko jezero dugačko je 2.120 metara, široko 1.380 i duboko 30,6 metara, a u sredini jezera nalazi se i jedino prirodno ostrvo, bolje rečeno – ostrvce. Na tom ostrvcetu nalazi se barokna crkva Uznesenja Marije, sagrađena u 15. veku, i s njom je povezana legenda o potonulom zvonu i tužna ljubavna priča.

Mladoj plemkinji koja je živela u dvorcu na litici razbojnici su ubili muža. Nesrećna udovica dala je sve svoje zlato i srebro da se od njega izlije zvono za kapelicu na ostrvcetu. Međutim, prilikom transporta, zvono je potonulo za vreme oluje. Očajnica je sve prodala, novac poklonila za izgradnju nove crkve na ostrvu i otišla da živi kao opatica u Rimu. Kada je umrla, papa je u spomen na njenu dobrotu naložio da se izlije novo zvono za kapelicu. Legenda kaže da će se svakome ko veruje u Boga, zaželi želju i zazvoni na to zvono – želja i ispuniti.

Bledsko ostrvo doživećete u potpunosti ako se ukrcate u jedan od tradicionalnih drvenih brodića. Vešti lađari odvešće vas do ostrvceta, a pogled koji će vam se pružati s jezera na okolni bajkoviti pejzaž zaista je očaravajući. Za razliku od komšijskog Bohinja, Bled nije mesto netaknute divljine. Komercijalizovan je i već ima problema s njegovim zagađenjem. Na obali jezera izgrađeno je nekoliko velelepnih zdanja, koja su u vlasništvu elite, i oni tamo dolaze retko. Na obali je i vila Bled, nekadašnja slovenačka rezidencija bivšeg jugoslovenskog predsednika Josipa Broza Tita.

Do Starog grada, to jest dvorca, može se doći pešice. Za to će vam trebati oko 20 minuta, a za taj strmoviti poduhvat poželjno je imati udobnije cipele. Ako ste bili na Bledskom jezeru, a niste probali čuvene bledske krempite ili kremne rezine, kako ih Slovenci nazivaju, mogli biste zažaliti jer, neka se niko ne uvredi, verovatno nema boljih. A po preporuci meštana najbolje su one u poslastičarnici „Šmon“, koja se nalazi u blizini autobuske stanice.

Prirodne lepote, šume, voda i Julijske Alpe privlače brojne turiste, jer Bled nudi opuštajući mir. A noću, kada se upali ulična rasveta i svetla na dvorcu smeštenom na strmom stenovitom obronku iznad Bledskog jezera i kada se svetlost razlije po vodi, prizor koji možete videti zaista je čaroban.

