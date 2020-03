Toledo – grad istorije i mačeva (foto)

Nekada glavni grad, danas član Uneskove liste svetske baštine, Toledo je pravi dragulj u španskoj kruni. Na oko samo 70 kilometara od Madrida ovaj grad predstavlja nezaobilazno mesto za jednodnevni izlet. Toledo je pre svega grad prebogate istorije. Sveti grad, imperijalni grad, grad tri kulture, dugačak je spisak njegovih naziva, što samo odražava kulturno bogatstvo ovog mesta. Od svog osnivanja uživao je velik značaj, najviše zahvaljujući izuzetnom strateškom položaju, mestu s kog se odlično kontroliše centralni deo Pirinejskog poluostrva.

Brežuljci Toleda su s tri strane okruženi rekom Taho, sigurno ne najlepšom rekom koju ćete videti. Pejzažom dominiraju Alkazar, prva četvorougaona tvrđava s tornjevima na svakom uglu, i impoznatna Katedrala, posebno lepa noću, zbog odličnog osvetljenja. To je druga najveća katedrala u Španiji, odmah posle one u Sevilji, a građena je skoro tri veka. U njoj možete pronaći dela nekih on najvećih španskih umetnika, kao što su Goja i El Greko.

Prizor koji ugledate pri dolasku u grad, brdo pretrpano istorijom, stare kamene kuće, tornjevi, crkve, džamije, sinagoge, retko koga će ostaviti ravnodušnim. Već na ulazu vas dočekuju brojna impoznatna vrata, od kojih treba izdvojiti Puerta nueva de Bisagra, koja su sagradili Mavari, a Španci renovirali u 16. veku, a izgledaju kao mali dvorac. Šetajući uskim ulicama Toleda zaista možete osetiti duh nekih davnih vremena, mističnost svetog grada. Ovaj naziv grad duguje tome što su ga osvajale i nastanjivale tri kulture, hrišćani, muslimani (Mavari) i Jevreji. Procvat je u stvari doživeo za tri veka vladavine Mavara, koji su praktikovali za tadašnje vreme prilično neuobičajenu versku toleranciju. Sve religije su živele u miru jedne pored drugih, što je dovelo do toga da ćete na tako malom prostoru videti kombinaciju renesansnih crkava, sinagoga i džamija. Arapi su izvršili i veliki uticaj na nauku, ne samo Toleda već i cele Evrope. Naime, posle pada Mavara sačuvani su njihovi spisi, koji su se nalazili u gradskoj biblioteci, za koje su mnogi verovali da su izgubljeni. Tu su bila dela velikih grčkih filozofa, ali i arapskih naučnika.

Padom Toleda u 11. veku u ruke kralja Leona i Kastilje, grad postaje prestonica Kastilje, a posle ujedinjenja s Aragonom, početkom 16. veka, i cele Španije. Taj status je uživao sve do 1565. godine, kada je Madrid postao glavni grad svih Španaca. Međutim, 16. vek nije doneo samo politička previranja već i El Greka, slavnog grčkog umetnika, koji je svoja najbolja dela uradio baš u Toledu, a deo njih danas se čuva u njegovoj kući – muzeju u samom gradu. El Greko je stvorio mnoga mračna i zagonetna dela, čime je samo dodao dodatnu dozu mističnosti ovom gradu, a kažu i da je bio inspiracija velikom Pikasu. Treba pomenuti i da je nadbiskup Toleda dugo vremena bio vrhovni biskup Španije, pa se Toledo i danas smatra crkvenim centrom Španije.

Ovaj imperijalni grad čuven je po proizvodnji čelika i po mačevima od istog materijala. Danas se njime koriste i u Holivudu, a vi se svoga primerka možete dočepati po ceni od stotinak evra pa naviše, dok se kopije mogu naći i za desetak evra. Kako biste bili sigurni da je reč o originalu, potražite natpis „Made in Spain“, jer na mnogima piše Toledo, što vam uopšte ne garantuje da zaista i jesu u njemu napravljeni. I možda da vas upozorimo da vam jedan dan nije dosta za detaljno upoznavanje Toleda. Uostalom, kažu da su noći u ovom gradu posebne, jer nema gužve i toliko turista, a prazne ulice vas vraćaju u neka davna, zaboravljena vremena.

