Grac – „dvorac“ u srcu Štajerske

Ime ovog grada znači „mali dvorac na vrhu brda“, odakle je je Grac i počeo svoju istoriju. Smešten na reci Muri, on je glavni centar predivne Štajerske. U njemu se nalazi i najstariji džez fakultet u Evropi. Taj „mali dvorac na vrhu brda“ je današnji Schlossberg. Do njega se najlakše dolazi Schlossbergbahn-om, uspinjačom koja vas pod uglom od 60 stepeni dovodi do vrha prepunog parkova i mesta za odmor.

Tu je smešten i glavni simbol grada – Uhrturm, kao i Glockenturm, prepoznatljivi simbol Graca i okoline. Glavna karakteristika Uhrturm-a su njegove velike kazaljke na satovima, kao i tri zvona koja se nalaze unutar zidova, od kojih je jedno bilo isključivo za signaliziranje požara. Dok se budete spuštali do donjeg dela grada, primetićete njegove šarmantne ulice, kao što su Hofgasse, gde se nalazi Hofbäckerei sa svojim carskim poslasticama, ili Sporgasse, jedna od najlepših gradskih ulica. Ona je ime dobila po proizvođačima mamuza, koji su nekada davno tu imali svoje radnje, ali danas je prepuna butika u prizemlju zgrada na čijim fasadama još uvek osetite dodir baroka ili secesije.

Hauptplatz – glavni trg, centar je gradskog života. Tu se nalaze Gradska većnica iz 19. veka, kao i fontana posvećena „štajerskom princu“, koja, slično onoj u Rimu, predstavlja četiri reke: Muru, Dravu, Ens i San. Ako ste gladni, kiosci s poznatim kobasicama sa senfom brzo će vas privući, a u opuštajućoj atmosferi u restoranima oko obližnjeg Glockenspielplatz-a možete probati neki od lokalnih specijaliteta. U blizini je i Landhaus, renesansna palata pokrajinskog parlamenta, u čijem se dvorištu često održavaju brojni koncerti i koja svojom arhitekturom podseća na slične venecijanske zgrade. Nešto dalje je zgrada Opere, kao i glavna katedrala – Dom, koja je i danas podsetnik da je ovo bio carski grad Frederika III.

Godine 2003, kada je Grac bio „evropski grad kulture“, došlo je do velikog preobražaja lokalne arhitekture. Kunsthaus, muzej koji često zovu i „prijateljski vanzemaljac“, simbol je harmonije starog i savremenog Graca. U stvari, neverovatno je kako je tako futuristička zgrada dobro uklopljena u okolinu. Odmah do njega je i Murinsel. Futurističko veštačko ostrvo u obliku poluotvorene školjke bilo je sagrađeno samo za privremenu upotrebu, ali je, slično kao i Ajfelov toranj, ostalo za stalno. Danas, uz kaficu, brojni stanovnici i turisti tu uživaju u pogledu na obližnju obalu i predivnu prirodu.

