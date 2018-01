Ski-centri: Francuska

Le Menuirs je ski-centar koji takođe pripada regiji Tri doline. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1.800 metara. Ukupna dužina staza je 160 km, a one se nalaze na visinama od 1.800 do 2.850 metara. Samo mesto je u najprostranijem delu doline Belevil i ima najveći broj ski-staza i žičara. Od svih zimkih centara ovde su cene najpristupačnije, a skijališta su raznovrsna i nude mogućnost skijanja za sve, od početnika do iskusnih skijaša. Pored terena za skijanje, ovde postoji i klizalište i otvoreni bazen s toplom vodom, kao i snežni vrtić za decu.

Meribl se nalazi na nadmorskoj visini od 1.450 metara, a Meribl Motaret je na 1.750 metara. Ukupna dužina staza je 150 km, a nalaze se na nadmorskoj visini od 1.400 do 2.500 metara. Ovo naselje u stvari čine dva mestašca, Meribl i Motaret, koji su jedan od drugog udaljeni tri kilometra, a nalaze se u samom centru skijaške regije Tri doline. Ono što je zanimljivo i ostavlja poseban utisak jeste arhitektura ovih naselja, koja pleni pažnju svih posetilaca. Staze u ovim ski-centrima su takođe u sistemu staza Tri doline, pa je mogućnost skijanja i izbora staza skoro neograničena.

Val d’Izer je jedan od najpoznatijih ski-centara sveta. Prostire se na površini od preko 1.000 hektara, s nadmorskom visinom staza od skoro 2.000 metara, što svima pruža mogućnost da uživaju u zimskim sportovima u zavisnosti od svojih mogućnosti. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1.800 metara, a dužina ski-staza je 450 km i nalaze se na visini od 1.550 metara pa do 3.450 metara. Sam grad obiluje mnogim sadržajima za dobar provod, s mnoštvom kafića, restorana, diskoteka i raznih prodavnica, koje rade skoro stalno. Svi smeštajni kapaciteti nalaze se u blizini ski-staza, a sam centar je prava poslastica za one koji uživaju u skijanju.

Tinj se nepravdeno nalazi u senci Val d’Izera. Legendarni francuski skijaš Žan-Klod Kili bio je glavni promoter ovog ski-centra i najčešće je i sam tu skijao. Tinj se nalazi na nadmorskoj visini od 2.100 metara. Ski-staze su duge 150 km, a nalaze se na nadmorskoj visini od 2.100 do 3.450 metara. Ovaj ski-centar je jedan od najstarijih u Francuskoj i čine ga pet naselja, od kojih se tri nalaze oko velikog ledničkog jezera, na nadmorskoj visini od 2.100 metara. U potpunosti je posvećen skijanju i skijaškim sportovima.

Preporučuje se svima koji žele vrhunsko skijanje, a smeštaj i komfor im nisu u prvom planu. Većina smeštajnih kapaciteta nalazi se na samim stazama, a za noćni život i zabavu postoji dosta zanimljivih mesta.

Šamoni se nalazi u podnožju Monblana, na tromeđi Francuske, Italije i Švajcarske. Samo područje Šamonija prepuno je glečera i planinskih useka, kao i mnogih strmih i dugih staza, koje se vrtoglavo spuštaju. Iako ga bije glas da je mondensko mesto, Šamoni je jedan od najstarijih sportskih ski-centara na svetu, gde su 1924. godine organizovane Zimske olimpijske igre. Ski-tereni su grupisani u nekoliko regija, sa oko 170 km dugim stazama za alpsko skijanje i 40 km staza za nordijsko skijanje i kros kantri, a sve staze povezuje 48 ski-liftova. Najbolje staze za alpsko skijanje su u regijama Le Brevan i La Fležer, gde su tereni pretežno blagi. Oni iskusniji mogu probati staze Le Bošar i La Ers, koje kreću s vrha Le Gran Monte na visini od oko 3.300 metara. Ljubitelji hodanja na skijama mogu koristiti staze koje su koncentrisane na skijalištima Aržentijer, Valorsin i Le Uš. Pored njih, za ljubitelje snuobordinga napravljeni su snežni parkovi sa skakaonicama i tobogan stazama u zonama Le Brevan i Le Tur. Oni najhrabriji mogu da krenu u nezaboravnu vožnju s vrha Ežil d’Midi, koji je na 3.842 metra nadmorske visine, i odakle kreće najduži spust na svetu, preko lednika dugog 22 km. Ni ostali vidovi zabave nisu ništa manje zanimljivi, tako da u ponudi imate mnoštvo restorana s izvrsnom kuhinjom i barove, gde je uveče načešće živa muzika. Takođe, sa stanice u Monteversu vozićem možete stići do glečera Mer de Glak. Odatle se pruža nezaboravan pogled na dolinu Šamoni i okolne vrhove Alpa.

