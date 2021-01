Budite na oprezu: Sedam najčešćih turističkih prevara

Za slučaj da ste zaboravili – uvek postoje i oni koji će rado iskoristiti činjenicu da su gosti u njihovoj zemlji izgubljeni, ne poznaju dobro teren, zbunjuju ih valuta i vrednost robe… evo kako da ih izbegnete.

1. „Besplatni“ pokloni za 5 evra

U nekim državama naići ćete na nasmešene lokalce koji će vam nasred ulice pokloniti ružu uz neki kompliment ili dobrodošlicu. Ipak, na kraju se ispostavi da „besplatan“ poklon ipak košta.

To posebno vole da rade parovima. Nakon što daju ružu devojci, pokušaće to da naplate njenom dečku, znajući da on (verovatno) ne želi da ih odbije.

U nekim situacijama pokloni mogu biti i diverzija za krađu. Dok vi ozareno primate ružu, drugi lopov će za čas da vam ukrade stvari iz torbe ili džepa. To se može dogoditi i kad vas neko „slučajno“ polije pićem, pa pokušava da vas očisti, prenosi Pun kufer.

2. Lažni policajci koji „opraštaju“ za malo džeparca

Ako uđete u pogrešan taksi, možda će vam ponuditi neke „supstance“ za bolju zabavu. Ako ih uzmete, zaustaviće vas policajac koji naplaćuje veliku kaznu. Taj policajac je verovatno lažan.

Isto tako je moguće i da vas na ulici zaustavi lažni policajac koji će izmisliti problem zbog kog mu trebaju vaši dokumenti, pa će vam „oprostiti“ prestup uz maleno mito.

3. Lopovi koji „brinu o vama“

Neki lopovi će vam, naizgled dobronamerno, prići na ulici i reći vam kako se u okolini vrzmaju kradljivci. Vi ćete refleksno da se udarite po džepu, a oni će zapamtiti gde držite novac. Naravno, to će kasnije da iskoriste protiv vas.

4. Naizgled nesposobni prodavci

Popularna varka u prodavnicama (osim samih cena) je ona u kojoj prodavac glumi da priča telefonom dok vas uslužuje, a zapravo fotografiše vašu karticu. Policija je najviše ovih slučajeva zabeležila u Barseloni.

Drugi čest scenario jeste nepodnošljivo spor prodavac koji broji kusur „po sto godina“. Vama avion kreće za par sati i cupkate s noge na nogu, a on baš na to i računa. Nestrpljivi turisti zgrabiće pruženi kusur, zahvaliti se i produžiti dalje, ne primetivši da su dobili manje nego što bi trebalo.

5. Lažne karte za preskakanje reda

Dok čekate u dugačkom redu ispred muzeja, naročito u gradovima kao što su London ili Pariz, možda vam priđe naizgled zvanična osoba i ponudi skuplje karte pomoću kojih možete da „preskočite“ red. Ako ih kupite, ne samo da ćete zaobići red, već možete odmah da zaobiđete i muzej, jer su karte lažne.

6. Prepoznajte lažne novčanice

Prodavci bi mogli da vam kažu, pri plaćanju, da vaša novčanica nije ispravna. Potom bi otišli u prostoriju iza blagajne da je „ispitaju“, i onda se vraćaju, dajući vam je nazad. Samo, to nije vaš novac. Pogađate – vaša novčanica bila je sasvim u redu, a nazad dobijate lažnu.

Ovo je bio čest slučaj s famoznom novčanicom od 1.000 bahta na Tajlandu, koja je zadala glavobolje i tajlandskim vlastima.

7. „Hotel Glavobolja“ – od poziva sa recepcije do nepostojeće dostave hrane

Nažalost, i u hotelima postoji mnogo načina da budete prevareni. Ponekad vas u sobi može dočekati letak za dostavu hrane, a kad ih pozovete i naručite, tj. date svoj broj kartice, dobijete samo dug na računu i ostanete gladni.

Tu je i lažni „besplatni Wi-Fi“ koji zvuči primamljivo i zvanično, ali nemojte da rizikujete, već se raspitajte na recepciji.

Takođe, ne verujte pozivima sa recepcije, naročito u kasne noćne sate, koji sa vama žele da razreše problem u vezi sa karticom. Brojni su pali na ovaj trik, baš zato što im je bilo mrsko da siđu do recepcije i vide u čemu je problem… naravno, problema uglavnom i nema.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.