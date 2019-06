Da vam odmor ne postane noćna mora: Fejsbuk – švedski sto za lopove!

Poznato je da se broj provala u stanove i kuće povećava tokom letnih meseci pa je neophodno, upozoravaju iz policije, učiniti sve kako po povratku ne bi zatekli prazan stan.

Pre nego što izvrši provalu u vaš stan ili kuću, lopov proverava vaš telefonski broj ili vam pozvoni na vrata i navodno traži neku osobu, a potom se izvinjava i, kao, čudi se kako taj ne stanuje baš tu, prenosi Dnevni avaz.

Osim ove standardne metode, kriminalci su sada veoma aktivni na društvenim mrežama, upozorava Hasan Hodžić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

– Ima jedna stvar koja pogoduje kriminalcima, a to je da građani na društvenim mrežama objavljuju da kompletna porodica letuje na određenoj destinaciji. Lopovi to vide i onda je to lak plen. Oni znaju da je kuća prazna, pogotovo što imaju uživo prenos. Građani takve stvari treba da izbegavaju, pogotovo ako nisu osigurali imovinu. Ljudi su previše opterećeni društvenim mrežama i objavljivanjem podataka o tome gde se nalaze, a na kraju takve stvari znaju biti kobne – kaže portparol Hodžić.

Iz policije savetuju da kada krenete na godišnji odmor, ostavite ključ od stana ili kuće pouzdanoj osobi koja će povremeno, u nepravilnim vremenskim razmacima, obilaziti vašu imovinu.

– Provalne krađe uglavnom vrše pojedinci, a imamo situacija da su u pitanju organizovane grupe – napominje Hasan Hodžić.

Vašu bravu, ako ne otvori kalauzom ili uz pomoć alata, zvanog „češalj“, provalnik lomi uz pomoć naprave zvane „top lomač“ ili najobičnijim kleštima – papagajkama.

Ukoliko ste u mogućnosti, ugradite alarm, jer je to efikasan način zaštite od provale, ali i požara i poplave. Ugradnja kamere daje mogućnost videokontrole i dojave eventualnog pokušaja provale. Postavljanjem lažne kamere nećete obmanuti provalnika.

Veoma korisna može biti i ugradnja tajmera za svetlo, posebno rasvete koja se uključuje na pokret. Nipošto ne ostavljajte upaljeno svetlo koje gori i danju i noću jer je to pouzdan signal da je stan prazan.

Kada odlazite na godišnji odmor, obavestite o tome komšije, oni će obratiti više pažnje na vaš stan ili kuću. Dajte komšiji ključ od sandučića za poštu, jer nagomilana pošta je alarm za provalnika. Sav novac i zlatni nakit poverite bližoj rodbini na čuvanje ili stavite u trezor neke banke.

Ne spuštajte roletne na prozorima do kraja, jer lopovi i to prate. Ako primete da su roletne spuštene par dana, odmah će zaključiti da u stanu nema nikoga. Ne ostavljajte u blizini prozora ili vrata predmete na koje se lako popeti i tako ući na više spratove.

(„Politika“)