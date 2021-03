Dva datuma i tri moguća scenarija za odlazak na more u Grčku

Srpski turisti sa nestrpljenjem očekuju vesti iz Grčke o uslovima putovanja u ovu zemlju, pošto se mnogi nadaju smirivanju pandemije i već uveliko planiraju letovanje. Zvaničnih informacija o otvaranju i uslovima za prelazak granice još nema, ali su tri moguća scenarija – od obaveznog PCR testa za ulazak u Grčku, preko sertifikata o vakcinaciji, do brzih antigenskih testova na granici.

Poznavaoci prilika, koji učestvuju u pregovorima, tvrde da bi konačna odluka trebalo da bude poznata u drugoj polovini marta. Kažu i da se pričao o tome da bi Grčka mogla da otvori granice za naše građane 1. maja, a ako ne tada, onda 1. juna.

U razgovorima dveju strana pominjalo se i da bi ulazak našim državljanima u Grčku trebalo da bude odobren u slučaju da poseduju sertifikat o vakcinaciji. Oni koji nisu primili vakcinu takođe bi mogli da uđu u tu zemlju, ali bi u tom slučaju morali da urade brzi antigenski test na granici, čija bi cena iznosila 10 evra.

Konačna odluka bila bi zapravo rešenje, odnosno zajednički memorandum kojim bi se preciziralo kako građani dve zemlje mogu da pređu granicu.

Ipak, još uvek ne postoji nikakva zvanična potvrda iz Grčke, rekao je za ‘Blic’ Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

„Prema nekim informacijama, doneta je odluka o sertifikatu za vakcinaciju za zemlje EU, dok drugi izvori kažu da će tokom onlajn sajma u Berlinu sledeće nedelje biti objavljen stav Grčke po tom pitanju. Svakako, nije nemoguće da i Srbija dobije te uslove s obzirom na tok vakcinacije“, ocenjuje Seničić.

Sertifikat kao najbrži put za otvaranje granica

Grčki mediji navode da još nema nikakvih datuma, kada je reč o otvaranju granica, i prenose da je grčki ministar turizma Haris Teoharis na sastanku ministara EU istakao značaj sertifikata o vakcinaciji kao „ključne tačke“ za što brže pokretanje turizma.

On je naveo da bi ovakav dokument bio „najbrži put za povratak slobode kretanja turista, kako iz zemalja EU, tako i iz drugih država“. Takođe je napomenuo da vakcinacija ni u kom slučaju neće biti obavezan uslov za putovanje i podsetio da sertifikat neće ni na koji način ugrožavati lične podatke putnika.

„Ipak, jedan standardni dokument za one koji su se vakcinisali mogao bi da bude korišćen za vazdušni, pomorski i drumski transport“, rekao je Teoharis.

Pregovori u toku

Podsetimo, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i grčki ministar turizma Haris Teoharis održali su još krajem januara onlajn sastanak na kome su se usaglasili o potpisivanju zajedničkog Memorandum o razumevanju u oblasti turizma u uslovima pandemije kovid-19 koji će definisati uslove ulaska putnika iz Srbije u Grčku, odnosno iz Grčke u Srbiju, u periodu od 1. maja do 1. oktobra 2021. godine.

„Na taj način biće omogućen ulazak građanima obe zemlje koji su vakcinisani, dok će za građane koji nisu vakcinisani biti obavezan PCR ili antigenski test. Takođe, na granici će se raditi nasumični brzi testovi“, objasnila je ministarka.

Ona je napomenula i da će građani koji do sada nisu mogli da ostvare zamenska putovanja za Grčku, a koji su sklopili ugovore sa turističkim agencijama, moći to da urade do 31. decembra 2021. godine.

„Još niste na redu“

Jedan od važnih funkcionera Halkidikija koji je zadužen za turizam pre desetak dana je razgovarao sa kancelarijom grčkog ministra turizma Teoharisa, a na pitanje kada će se za Srbe otvoriti Grčka i zašto još uvek nije postignut bilateralni dogovor kao sa Izraelom, Rusijom i Velikom Britanijom, dobio je kratak odgovor – „da još nije na redu i da se čekaju dodatni detalji“, prenosi ‘Blic’.

Turistički radnici su trenutno u strahu da će se o ovome odlučivati tek u jeku proleća, iako će konstantno insistirati na pozitivnom odgovoru, budući da Halkidiki u velikoj meri zavisi od turista iz Srbije i okolnih zemalja.

Hotelijeri plaćaju PCR test gostima

Iako najnovije izjave grčkih zvaničnika nisu previše ohrabrujuće za srpske turiste, optimizmu donekle doprinosi najava da bi grčki hotelijeri mogli da izađu u susret svojim gostima tako što bi im plaćali polovinu ili čak i punu cenu PCR testa, ukoliko on bude obavezan uslov za putovanje u Grčku.

Još jedna stavka obradovaće srpske građane, a tiče se vakcine kao uslova za putovanje u inostranstvo. Naime, već neko vreme se „šuška“ da će pojedine zemlje od gostiju zahtevati da budu vakcinisani konkretnom vrstom vakcine, pa se tako, na primer, provlači informacija da bi zemlje EU mogle da zabrane ulazak na svoju teritoriju osobama vakcinisanim ruskom ili kineskom vakcinom. Ipak, najnovije informacije navode na zaključak da Grčka neće postavljati takve uslove.

