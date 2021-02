Za odlazak na more ove godine biće presudan jedan papir

Iako je februar, već se pokrenulo važno pitanje: hoćemo li ove godine moći da odemo na more?

Presudnu ulogu u putovanjima ove godine igraće sertifikati o vakcinaciji, o kojima se trenutno pregovara, otkrio je za Nova. rs Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA).

Upravo jedan takav sertifikat će možda biti vaša karta za ulazak u Grčku, najpopularniju letnju destinaciju među Srbima. Ipak, za sada je situacija neizvesna.

“Grčka je još uvek delimično zatvorena, imaju policijski čas, situacija je komplikovana, ali su krenuli sa vakcinacijom. Mi razgovaramo sa grčkim ministarstvom turizma, prave se dogovori oko protokola za ovu godinu. Obostrana želja jeste da granica bude otvorena, za razliku od prošle godine”, rekao je Seničić za Nova.rs.

Krajem marta se očekuje dogovor o sertifikatima i ostalim uslovima za ulazak u mediteransku zemlju. Seničić je objasnio kako bi to funkcionisalo.

“Pregovaramo o sertifikatu o vakcinaciji, koji bi bio priznat od strane obe države, a koji bi omogućio ljudima koji su vakcinisani da bez nekih dodatnih uslova putuju. S druge strane, za one koji nisu vakcinisani, da postoje određeni uslovi, unapred poznati, kao što su recimo PCR test ili brzi genski test, koji bi omogućili da ljudi mogu da putuju i prelaze iz jedne u drugu državu”, rekao je.

Postoje i neke zemlje za koje se već zna da će sigurno biti dostupne našim turistima.

“Što se tiče ostalih država, vrlo je slična situacija – znamo da određene zemlje u okruženju, kao što su Crna Gora, Makedonija i Albanija, prema sporazumu koji je ranije potpisan, dozvoljavaju slobodan protok ljudi bez nekih dodatnih uslova”, podseća Seničić.

A kada je reč o Bugarskoj, veoma je optimističan – očekuje da će biti dogovoren ulazak u zemlju bez obaveznog PCR testa.

“To jeste bilo dogovoreno, ali se situacija poremetila tokom zimske sezone, kada su uveli obavezan PCR test. Najave su takve da se očekuje da se od aprila meseca to ukine, ako se situacija iole smiri”, najavio je.

Slična situacija je i sa Turskom – prošle godine nismo imali obavezan PCR test tokom sezone, a to se očekuje i 2021, ukazuje Seničić.

“Turci svake godine pokušavaju da pred sezonu ukinu PCR test. Oni rade uzorkovano testiranje na aerodromima i granicama. Imaju mogućnost da nekoga od ljudi koji ulaze testiraju, po slobodnom izboru”, rekao je.

Egipat za sada ne planira da ukida PCR test, ali se i sa njima razgovara o univerzalnom sertifikatu za vakcinisane.

Aleksandar Seničić kaže da postoje i destinacije na koje je bolje da ne računate ovog leta.

“Ono što nije realno očekivati je da će biti moguće putovanje u Italiju ili Španiju. To su zemlje koje su za sada do sredine maja zatvorene. Tu ćemo pratiti situaciju, postoji mogućnost da se naprave neki protokoli. U okviru Evropske unije se očekuje da se taj sertifikat oko vakcinacije ustanovi, da bude potpuno jasan. Van toga će za one koji nisu vakcinisani postojati neki kriterijumi koji će morati da se ispune”, objašnjava.

Dok čekamo sertifikat o vakcinaciji, postavlja se pitanje i da li će biti važno koju smo vakcinu primili.

“Za sada ne postoje takve najave. Recimo, Slovenija je donela jednu odluku koja je uslovljena vakcinom koju ste primili. Oni su prepoznali tri vakcine, objasnili da se radi o vakcinama koje su do sada odobrene od strane Evropske komisije. U proceduri se nalaze i ruska i kineska vakcina, očekujemo da onima koji su primili te vakcine ne budu uskraćena prava. To treba očekivati sa ekonomskog stanovišta – jer kineski turisti imaju najviše dolazaka i noćenja i u Evropi i u svetu. To neće biti problem, ali moramo da se strpimo, da sačekamo da vakcinacija uzme maha u pravom obimu u celoj Evropi, pa da krajem marta budemo sigurni kako će to izgledati za sezonu”, kaže Seničić.

Direktora YUTE otkriva da li treba da pravimo konkretne planove i tražimo aranžmane za ovo leto.

“Treba praviti planove, jer je jasno da će ova godina biti bolja nego prošla. Turistička industrija u svim zemljama ne može izdržati da drugu sezonu nema posla, prosto neće preživeti. Treba očekivati da se relaksiraju mere i da ove godine imamo sezonu koja će biti bolja od prošle. Ipak, neće biti normalna kao što je to bilo 2019. godine”, zaključuje Aleksandar Seničić.

