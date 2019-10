Zemlja iz komšiluka najbrže rastuća evropska turistička destinacija

Prema poslednjem izveštaju Evropske komisije za putovanja (ETC) Crna Gora je prepoznata kao najbrže rastuća destinacija među 33 evropske zemlje koje su članice ove međunarodne organizacije.

Sve članice ETC zabeležile su porast turističkih dolazaka, a balkanske zemlje zabeležile su najveći uspeh, što je rezultat aktivnosti na proširenju turističke sezone, diversifikaciji ponude i razvoju marketinških kampanja, prenosi CdM.

Inače, na generalnoj sednici Skupštine ETC koja se završava danas odobrena su sredstva za zajedničku marketinšku kampanju, koju će Crna Gora i Srbija realizovati u partnerstvu sa ETC na tržištima Kine, SAD i Kanade, pod sloganom „Wild Soul of Europe – Slow Adventure“, u periodu od novembra 2019. do oktobra 2020. godine.

Kako se navodi, ukupna vrednost projekta je 340.000 evra.

(Tanjug)