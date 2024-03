Anketa: Tri četvrtine tinejdžera u SAD srećno i mirno kada ne nosi mobilni telefon

Skoro tri četvrtine anketiranih tinejdžera u SAD kaže da se oseća srećno ili mirno kada nema sa sobom mobilni telefon, pokazuju rezultati ankete istraživačkog centra Pju (Pew).

Pju je takođe otkrio da uprkos pozitivnim stavovima prema „slobodi od telefona“, većina tinejdžera nije ograničila upotrebu telefona ili društvenih mreža koja sve više zabrinjava i političare, i zaštitnike dece, i društvo.

Desetine američkih saveznih država, uključujući Kaliforniju i Njujork, tužile su prošle jeseni Marka Zakerberga, šefa kompanije Meta i vlasnika Instagrama i Fejsbuka, zbog nanošenja štete mladima i doprinošenja krizi mentalnog zdravlja mladih kroz svesno i namerno dizajniranje funkcija koje izazivaju zavisnost dece.

U januaru su direktori kompanija Meta, TikTok, Iks i drugih društvenih mreža bili izvedeni pred pravosudni odbor Senata SAD kako bi svedočili o štetnosti njihovih platformi po mlade.

Uprkos tome, većina tinejdžera kaže da im pametni telefoni olakšavaju da budu kreativni i da se bave hobijima, dok je 45 odsto ispitanih reklo da im pomaže da budu uspešni u školi.

Većina tinejdžera kaže da su za njihovo godište prednosti posedovanja smartfona veće od štete.

Skoro svi tinejdžeri u SAD – 95 odsto anketiranih – imaju pristup pametnom telefonu, navodi Pju.

Većina tinejdžera kaže da pametni telefoni u manjoj ili većoj meri olakšavaju ljudima njihovih godina da se bave hobijima i drugim interesovanjima (69 odsto) i da budu kreativni (65 odsto).

Skoro polovina ispitanih tinejdžera (45 osto) kaže da su im ti uređaji olakšali mladima da budu uspešni u školi.

Anketa je sprovedena od 26. septembra do 23. oktobra 2023. godine, na uzorku od 1.453 parova jedan tinejdžer – jedan roditelj, a marginu greške je od plus ili minus 3,2 procentna poena.

Evo još nekih nalaza ankete:

– Oko polovina roditelja (47 odsto) kaže da ograničavaju vreme koje njihov tinejdžer može da bude na svom telefonu, dok sličan procenat (48 odsto) to ne radi.

– Četvoro od 10 roditelja i tinejdžera (svaki po 38 odsto) kažu da se bar ponekad svađaju oko toga koliko tinejdžer „visi“ na telefonu. Deset procenata u svakoj grupi reklo je da se to često dešava. Hispanoamerikanci se najviše svađaju oko upotrebe telefona.

– Više od polovine (64 odsto) roditelja dece od 13 do 14 godina kaže da nadziru pametne telefone svojih tinejdžera. To pak čini 41 odsto roditelja dece od 15 do 17 godina.

– Četrdesetdva procenta tinejdžera kaže da pametni telefoni otežavaju da se nauče socijalne veštine, dok je 30 odsto reklo da olakšavaju.

– Oko polovine roditelja kaže da provodi previše vremena na telefonu. Roditelji s višim primanjima su tome skloniji od onih s nižim primanjima, a roditelji belci češće od roditelja koji su hispanoamerikanci ili crnci, kažu da provode previše vremena na telefonima.

(Beta)

