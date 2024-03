Baterija na telefonu vam se prebrzo isprazni? Evo koje stvari je najviše troše

Većina komponenti vašeg pametnog telefona na ovaj ili onaj način troše električnu energiju. Međutim, neki od njih su veći, a drugi su manji potrošači.

Evo najvećih potrošača baterije u pametnim telefonima, piše Android Authority.

Ekran

Ekran troši više električne energije od bilo koje druge komponente pametnog telefona. Uopšteno govoreći, ekran može uticati na trajanje baterije na četiri načina. Prvo, što je veći ekran, to će mu trebati više struje. Drugo, što je veća rezolucija ekrana, to će biti zahtevnije za procesor, koji će zahtevati više struje. Treće, što je veća osvetljenost ekrana, to je veće opterećenje baterije. I četvrto, što je veća brzina osvežavanja, to je veće opterećenje procesora, tako da se primenjuje slično na rezoluciju.

Bežično povezivanje

Telefonski signal, mobilni internet, Wi-Fi, Bluetooth, GPS… Vaš pametni telefon skoro sigurno koristi barem jednu bežičnu vezu praktično sve vreme, ako ne i nekoliko njih odjednom. Svaki od njih predstavlja značajno opterećenje na bateriji, tako da bi trebalo da ih isključite kada nisu u upotrebi. Ovo se posebno odnosi na Bluetooth i GPS. Takođe, slab signal za bilo koji od njih povećava potrošnju baterije jer vaš uređaj stalno pokušava da proveri bolju vezu.

Procesor i povezani hardver

Noviji procesori i skupovi čipova su generalno manji, brži i energetski efikasniji od svojih prethodnika, a takođe se manje zagrevaju. Softver za ovu vrstu hardvera treba redovno nadograđivati u cilju implementacije bolje optimizovanih rešenja i smanjenja opterećenja baterije.

Kamere

Kamere troše bateriju pametnog telefona na više načina, ali najveći deo je upotreba procesora i ekrana. U slučaju novijih modela, delimično je kriva ugrađena naknadna obrada fotografija koja dodatno troši resurse procesora. Video je takođe prilično intenzivan potrošač, posebno ako je u 4K rezoluciji. Zato zatvorite kameru kada je ne koristite, kao i aplikacije koje se u velikoj meri oslanjaju na nju, kao što je Snapchat, prenosi Večernji list.

Drugi hardver

Ostale komponente ne mogu da se podudaraju sa ekranom i procesorom u smislu potrošnje energije, ali to ne znači da nemaju uticaja. Na primer, motoru koji proizvodi vibracije vašeg pametnog telefona takođe je potrebna struja. Možda neće koštati mnogo za jednu vibraciju, ali ako dobijate stotine obaveštenja dnevno, to se zbraja. Isto važi i za zvučnike. Kad god gledate video, slušate muziku, ostavljate uključene zvukove obaveštenja ili telefonirate, baterija vam radi prekovremeno.

Temperatura i starost baterije

Baterije najbolje funkcionišu kada su nove i na sobnoj temperaturi. Što su stariji, kraće će trajati i češće će morati da se naplaćuju. Što se temperature tiče, kapacitet baterije opada na nižim temperaturama, dok previsoke temperature mogu trajno da ih oštete. Bez obzira koliko ste pažljivi, očekujte da ćete izgubiti oko petine kapaciteta baterije nakon oko hiljadu punjenja.

Aktivne aplikacije

Aplikacije koje koriste GPS, kameru, veliki prenos podataka i uvek uključen ekran su među najvećim potrošačima baterije. Već pomenuti Snapchat, na primer, istovremeno koristi GPS, kameru i saobraćaj podataka. U društvu žderača baterija su igrice za mobilne telefone uopšte, jer opterećuju procesor i grafički čip, veštačku inteligenciju, ekran i zvučnik…

Pasivne aplikacije

Aplikacije koje se pokreću čak i kada je ekran isključen su poseban problem. Među njima su aplikacije za muziku i podkastove, vremensku prognozu, fitnes…

Operativni sistem i rad u pozadini

Kao i procesori, novija izdanja operativnih sistema imaju tendenciju da budu štedljivija ili barem bolje optimizovana kada je u pitanju potrošnja energije. Takođe ih treba redovno nadograđivati kako bi se iskoristile prednosti novih softverskih rešenja. Što se tiče pozadinskih procesa, oni opterećuju bateriju na dva načina: aktiviranjem uređaja svaki put kada im nešto zatreba i korišćenjem saobraćaja podataka. Svaki od njih pojedinačno ne troši mnogo energije, ali ako je mnogo njih aktivno odjednom, to će početi da utiče na brzinu rada pametnog telefona.

