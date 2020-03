Epl plaća po 25 dolara vlasnicima ovih modela iPhone-a

Američki tehnološki gigant Epl spreman je da plati do 500 miliona dolara u sklopu nagodbe kojom bi se rešila kolektivna tužba pokrenuta zbog softverskog usporavanja starijih iPhonea.

Prema predloženoj nagodbi, Epl bi vlasnicima određenih modela iPhonea platio oko 25 dolara po uređaju, pokazuju dokumenti suda u San Hoseu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Predlog mora da odobri sudija.

Iako je pristao na nagodbu koja će ga koštati najmanje 310 miliona dolara, Epl ističe da njegov pristanak ne podrazumeva i priznanje krivice.

Sporazumno rešenje označilo bi kraj pravne bitke koja je započela 2017. godine zapažanjem kupaca da njihovi telefoni sa starijim baterijama rade sporije nakon ažuriranja softvera.

Merenja su pokazala da su vrhunske performanse iPhoneovih procesora slabije na modelima sa starijim baterijama.

Kupci tvrde da ih je to navelo na pogrešan zaključak da moraju da zamene telefon odnosno bateriju.

Epl je pak objašnjavao da je sporiji rad sprečavao iznenadno isključivanje telefona kada bi se baterija istrošila. Potom su snizili cenu zamene baterija i obavestili kupce o uzrocima problema.

Spor se odnosi na modele iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 i 7 Plus.