Iz helikoptera bacili iPhone 11, Samsung S10 i Nokiju 3310: Šta mislite koji je ostao čitav?

Tri mladića sa Jutjub kanala How Ridiculous odlučila na jedan zanimljiv test, a njihov snimak je za pet dana pogledalo više od milion i dvesta hiljada ljudi.

Naime, njih trojica su iz helikoptera s visine od 300 metara bacili legendarnu Nokiju 3310, iPhone 11 i Samsung S10, želeći da otkriju koji telefon je čvršći.

Treba naglasiti da su iPhone ostavili u zaštitnoj maski pre izvođenja ovog eksperimenta.

Prvo su bacili iPhone koji je na tlu završio s razbijenim zadnjim delom, ali čini se da nije bilo problema u njegovom funkcionisanju.

– To je to. Slomljen je, ali ne mogu verovati da i dalje radi, to je ludo – rekao je oduševljeni Jutjuber.

Nakon toga su bacili i Nokiju koja je opravdala svoju reputaciju neslomivog telefona i nakon pada s 300 metara nije imala nikakva oštećenja. Čak su na njoj uspeli da odigraju rundu kultne Zmije.

– To je neverovatan rezultat. 300 metara! Molim aplauz za ljude koji proizvode mobilne telefone – zaključili su oni.