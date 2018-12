Ko je koristio Tesline tajne zrake smrti? (video)

Zašto je sprečen Teslin glavni projekat?

Kako je Tesla zapalio jonosferu?

Da li je HAARP Teslin izum?

Da li je ikada upotrebljen Teslin zrak smrti?

O tome i o mnogim drugim manje poznatim detaljima iz Teslinog života razgovarali smo sa profesorom Velimirom Abramovičem, najvećim savremenim poznavaocem lika i dela Nikole Tesle.

„Ne radim više za sadašnjost već za budućnost!“, poručio je Nikola Tesla okupljenim novinarima u Njujorku pre više od jednog veka.

Izumitelj neizmenične struje, polifaznih motora i generatora, rotacionog magnetnog polja, radija, teleautomatike, pronalazač na čijim se patentima zapravo zasniva energetika dvadesetog veka, radio je decenijama potpuno usamljeno na naučnom objašnjenju kosmičkih procesa, u nameri da teorijski objedini materijalno i duhovno, isto onako kako je to učinio u svojim praktičnim pronalascima, napisao je u jednoj od svojih brojnih studija o Nikoli Tesli filozof i najbolji savremeni poznavalac Nikole Tesle, profesor Velimir Abramovič.

Genijalni izumitelj Nikola Tesla između ostalog drugačije je shvatao gravitacionu silu, elektromagnetiku i imao je svoje viđenje materije.

Da li je to ono što Teslu čini neiscrpnom inspiracijom?

— Da, on je danas onaj koji predvodi inovacije u naučnom svetu. Ne samo pronalazača već i onih koji pokušavaju da teorijski shvate vreme i prostor kao osnovu jedne potpuno nove fizike. Koncepcija vremena u savremenoj fizici zapravo je da je vreme ono što vidimo na satu. A u suštini to je najopštiji zakon fizike koji reguliše kompletnu promenu u univerzumu. Tesla je radio za budućnost jer nije bio shvaćen u svoje doba.

Godine 1903. zaustavljeno je finansiranje njegovog bežičnog prenosa, odnosno njegove ideje besplatne energije za celo čovečanstvo iako je kula Vanderkif bila testirana i radila je sjajno. Čak je uspevao da ispumpa energiju iz jonosfere tako da su njegove munje bile deset puta jače od prirodnih. U tom trenutku iznad Atlantskog okeana more je bilo osvetljeno kao po danu. On je zapravo zapalio jonosferu.

Kako bi konkretno bila sprovedena ta ideja besplatne energije za celo čovečanstvo?

— Ideja je bila da energiju iz jonosfere reciklira kroz zemlju preko kule koja bi to ispumpavala iz ogromnog potencijala jonosfere. Tako bi svako bilo gde na Zemljinoj kugli može iz zemlje, prostom antenom koja bi bila uperena u zemlju, da crpi električnu energiju. Ta energija bi bila potpuno čista jer nema konverziju. To je idealan model rešenja energetske krize čovečanstva. Međutim, posle sastanka američke Vlade i bankara odlučeno je da se Teslin projekat stopira.

Veoma je interesantan i način na koji je Tesla dolazio do svojih otkrića. Više puta je sam govorio o svojim vizijama, svetlosnim efektima koje su prethodile otkrićima. Ima li po vašem mišljenju u svemu tome elemenata astralne projekcije?

— Ima svakako. On je bio jasnovidac. To je osobina ljudskog mozga da misaone slike saobrazi sa određenim impulsima iz okoline i da može da ih prepozna, učita. Tesla je dugo godina vežbao da recimo osećanje tuge koje nije znao zašto je izazvano polagano dovede u vezu sa određenim energetskim sadržajima koje prima njegov organizam jer naš organizam, naš mozak, to je jedan elektromagnetski oscilator koji neprekidno radi. Ono što vi spominjete kao astralnu projekciju, to je ono isto što je profesor Garjaev skoro snimio kao izlazak astralnog dubleta iz tela umirućeg.

Šta je tom prilikom utvrđeno?

— Jedan poljski kardiolog je prvi utvrdio da čovek kada umre naglo izgubi masu, odnosno negde između 11 i 25 grama u trenutku smrti. Kasnije kada su došli spektrofotometri i druge vrste uređaja primećeno je da jedna vrlo jaka emisija elektromagnetske energije izlazi iz tela umirućeg. U trenutku smrti ta energija se razdvaja od tela i vrlo je verovatno da taj elektromagnetski kompleks jedno vreme postoji i samostalno i da se sa njim može ući i u komunikaciju.

Kada govorimo o Nikoli Tesli nemoguće je da ne spomenemo Teslino tajno oružje. Da li je ono ikada upotrebljeno?

— Evo na primer HAARP. Još 1899. godine Tesla i njegov asistent eksperimentišući sa elektromagnetnim poljima doživeli su da usred laboratorije počne da pljušti jaka kiša i da sevaju munje. Tada je Tesla shvatio da elektromagnetska polja utiču na klimu. To je zapravo početak HAARP-a. Tesla je takođe istraživao telegeodinamiku. Uz pomoć specijalnih oscilatora moguće je upravljati jačinom zemljotresa, spuštanjem ili podizanjem magnituda.

Između ostalog otkrio je i da elektromagnetski talasi utiču i na frekvencije u mozgu?

— Na taj način zapravo je moguće sprovesti kontrolu uma. Sada se to i te kako radi. Potvrđeno je da preko elektromagnetskih talasa koje moraju biti prilagođene individualnom mozgu može da se utiče na motoriku, emocije i na mišljenje.

Još jedna aktuelna tema su Teslini zraci smrti. Da li je po vašim saznanjima neko do sada pokušao da reprodukuje to Teslino oružje?

— Koliko ja znam, zrake smrti su prvi put upotrebili Rusi na reci Usuri prilikom sukoba sa Kinezima. To su veoma jaki energetski zraci koji se ne rasipaju i mogu da deluju na veoma velikim distancama. Tesla je imao jedan broj otvorenih vakuumskih cevi. To su bili i generatori i akceleratori čestica. Dodatno je napravio i projektore čestica stvarajući uslove koji su potrebni na cilju. Stvarajući informaciju koja preskače sve prepreke, odnosno ne postoji mogućnost zaštite od Teslinog projektora čestica.

Nedavno je objavljena vest da je U Rusiji testirano novo oružje koje deluje na bazi energetskog snopa. Da li po Vašem mišljenju to može imati vezu sa Teslinom patentima?

— Vema moguće. U Kazahstanu su decenijama probana Teslina oružja. Upravo čitam rusku knjigu koja se zove „Tesla protiv Staljina i Hitlera“. Zamislite taj status koji je dodeljen Tesli. Ili emisija na državnoj televiziji koja se zove „Tesla gospodar sveta“. Kada sam pitao autora emisije kako su dali tako moćan naziv, on mi je rekao da Tesla u Rusiji ima status državnog prioriteta.

