Kompanija Artec 3D uspostavlja stratešku saradnju sa Crnom Gorom

Svetski poznata kompanija – programer i proizvodjač 3D skenera i softvera, „Artec 3D“ uspostavlja partnerstvo sa Crnom Gorom i planira da napravi IT klaster na obali Jadrana, saopštila je danas ta kompanija.

Tim povodom, predsednik „Artec 3D“ Artjom Juhin (Artyom Yukhin) sastao se danas u Crnoj Gori s premijerom Dritanom Abazovićem, generalnim sekretarom Vlade Borisom Marićem i s rukovodstvom Univerziteta u Podgorici.

Abazović je pozdravio dolazak u Crnu Goru multinacionalne IT kompanije “Artec 3D”, kao i njene planove da otvori desetine novih radnih mesta, poručivši da će ta kompanija imati u tome punu podršku Vlade, navodi se u saopštenju.

Premijer je naglasio da Vlada želi da se u Crnoj Gori pokrenu investicije, stvori predvidiva situacija za investitore i da dodju renomirane svetske kompanije.

„Drago nam je što pored dosadašnjih filijala u SAD i Kini, uz stalni rast mreže globalno ovlašćenih prodavaca, stvaramo novi evropski centar i uspostavljamo partnerstvo sa Crnom Gorom“, rekao je predsednik i izvršni direktor „Artec 3D“ Artjom Juhin.

On je najavio do 2024. godine proširenje kancelarije u Crnoj Gori do 300 zaposlenih.

„Naš cilj je stvaranje prvog IT klastera u Crnoj Gori, na obali mora.To će omogućiti stvaranje ekosistema za privlačenje više IT kompanija i talentovanih stručnjaka, kao i stvaranje inovativnog ekosistema za startapove i ‘venčer-ulaganja’ “ – rekao je Juhin, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

