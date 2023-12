Lista iznenađenja za mnoge: Šta su Srbi najviše guglali tokom 2023. godine?

Google je objavio svoju godišnju listu najpretraživanijih pojmova, a najnovija se odnosi na 2023. godinu.

Veliki broj zemljotresa ove godine zabeležen je kako u svetu tako i u regionu, pa se stoga upravo ovaj pojam našao na vrhu ovogodišnje liste najpretraživanijih pojmova u Srbiji.

Nakon toga, sledi glumac Žarko Laušević koji je nedavno preminuo, kao i aktuelna dešavanja u sukobu Izraela i Palestine, pa su se i ove dve zemlje našle među najpretraživanijima.

Listu od 10 najpretraživanijih pojmova u Srbiji čine:

1. Zemljotres

2. Žarko Laušević

3. Izrael

4. Zadruga 6

5. Južni vetar: Na granici

6. Palestina

7. Partizan – Real Madrid

8. Aleksa Avramović

9. Saša Vidić

10. Matthew Perry

Kada su u pitanju sportisti i sportistkinje, u među pet najpretraživanijih zanimljivo nema Novaka Đokovića, ali su tu: Aleksa Avramović, Boriša Simanić, Nikola Jović, Karlos Alkaraz i Nikola Jokić. Najpretraživaniji sportski događaji su Wimbledon, Partizan – Real Madrid, Fiba World Cup, US Open i Denver – Miami.

Među najpretraživanijim TV serijama prednjače domaće (Južni vetar: Na granici, Ubice mog oca i Deca zla) a tu su i Wednesday i The last of us. Najpretraživaniji filmovi su Oppenheimer, Čuvari formule, Barbie, Indigo Kristal i Culpa Mia.

U segmentu tehnologija i igara, pojmovi koje su Srbi najviše pretraživali tokom ove godine su Chat gpt, Character ai, Benable, iPhone 15 i Hogwarts Legacy, prenosi B92.net.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.