Monstruozno: naučnik menjao gene bebama – struka u šoku (video, foto)

Kineski naučnik tvrdi da je stvorio prve genetski modifikovane bebe, ali struka je prilično sumnjičava, pa i šokirana.

Profesor He Džankui je izazvao buru u javnosti kada je saopštio kako je promenio gene bliznakinjama koje su rođene pre nekoliko nedelja. On je objasnio da je promenio gene još tokom veštačke oplodnje i na taj način zaštitio embrione od HIV virusa.

Njegove tvrdnje, koje je preneo Asošijeted pres, nisu potvrđene, a izazvale su i negodovanje i bes među ostalim lekarima koji su ideju nazvali – monstruoznom.

Genetsko modifikovanje na ljudima je zabranjeno u većini zemljama.

Profesor He, koji se školovao na Stenfordu u SAD-u i radi u laboratoriji u južnom kineskom gradu Šenžen, tvrdi da je koristio alate za uređivanje gena kako bi napravio dve blizanke – „Lulu“ i „Nanu“.

On će pratiti njihov razvoj u narednih 18 godina.

He kaže da se osam parova, gde je otac HIV pozitivan, a majka nema ovaj virus, prijavilo za ovaj eksperiment. Jedan par se povukao u međuvremenu.

Navodno je koristio sopstveni novac kako bi finansirao ovaj eksperiment.

Profesor He izjavio je da je studiju predao jednom naučnom časopisu za objavljivanje, ali nije otkrio ime tog časopisa.

Trvdi da je uspeo da eliminiše gen koji se zove CCR5, kako bi devojčice bile otporne na HIV, ukoliko dođu u dodir sa virusom.

Univerzitet na kome radi profesor He tvrdi da niko od zvaničnika nije bio obavešten o ovim eksperimentima

Kaže da je njegov rad usmeren na stvaranje dece otporne na bolesti i da ne želi da „dizajnira bebe“, koje bi imale besprekorno lepe oči ili visoki koeficijent inteligencije.

